Ефрейтор ВС РФ в одиночку уничтожил более 10 бойцов ВСУ

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Олег Голобоков помог группе уничтожить пулеметный расчет противника, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 10 военных пулеметного расчета Украины уничтожил гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку. Таким образом он помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе штурма здания, Олег Голобоков, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций», — говорится в сообщении военного ведомства. Его приводит РИА Новости.

Во время боя Голобоков уничтожил более 10 боевиков. Остальные украинские военные бежали. Потерь со стороны российской группы не было.

Здание, которое штурмовал Голобоков, было заброшено. Оно находится на окраине населенного пункта. Для защиты ВСУ заранее заминировали местность вокруг него.

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Более 10 военных пулеметного расчета Украины уничтожил гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку. Таким образом он помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе штурма здания, Олег Голобоков, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций», — говорится в сообщении военного ведомства. Его приводит РИА Новости. Во время боя Голобоков уничтожил более 10 боевиков. Остальные украинские военные бежали. Потерь со стороны российской группы не было. Здание, которое штурмовал Голобоков, было заброшено. Оно находится на окраине населенного пункта. Для защиты ВСУ заранее заминировали местность вокруг него.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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