Ефрейтор ВС РФ в одиночку уничтожил более 10 бойцов ВСУ

03 мая 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

Олег Голобоков помог группе уничтожить пулеметный расчет противника, сообщили в Минобороны РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 10 военных пулеметного расчета Украины уничтожил гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку. Таким образом он помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе штурма здания, Олег Голобоков, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций», — говорится в сообщении военного ведомства. Его приводит РИА Новости. Во время боя Голобоков уничтожил более 10 боевиков. Остальные украинские военные бежали. Потерь со стороны российской группы не было. Здание, которое штурмовал Голобоков, было заброшено. Оно находится на окраине населенного пункта. Для защиты ВСУ заранее заминировали местность вокруг него. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 10 военных пулеметного расчета Украины уничтожил гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку. Таким образом он помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе штурма здания, Олег Голобоков, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций», — говорится в сообщении военного ведомства. Его приводит РИА Новости. Во время боя Голобоков уничтожил более 10 боевиков. Остальные украинские военные бежали. Потерь со стороны российской группы не было. Здание, которое штурмовал Голобоков, было заброшено. Оно находится на окраине населенного пункта. Для защиты ВСУ заранее заминировали местность вокруг него.