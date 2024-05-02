Мэрия грозит расторжением контракта одному из крупнейших перевозчиков Перми

03 мая 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Автобусы часто простаивают из-за нехватки водителей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Компания «Автомиг», которая занимается автобусными перевозками в Перми, может потерять контракт с мэрией. Как сообщил глава департамента администрации города Анатолий Путин, у перевозчика «есть проблема с выходом автобусов». «Перевозчик предупрежден о возможном расторжении контрактов на некоторые из маршрутов, если в течение весеннего периода ситуация не начнет меняться в положительную сторону», — цитирует пояснения дептранса портал 59.ru. На место «Автомига» может встать другой предприниматель. Руководитель пермского филиала компании «Автомиг» Игорь Сасунов утверждает, что все дело в нехватке воителей. Проблему он решает. «Автомиг» обслуживает в Перми десять городских автобусных маршрутов: № 11, 15, 20, 45, 55, 59, 60, 64, 77, 80. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Автомиг», которая занимается автобусными перевозками в Перми, может потерять контракт с мэрией. Как сообщил глава департамента администрации города Анатолий Путин, у перевозчика «есть проблема с выходом автобусов». «Перевозчик предупрежден о возможном расторжении контрактов на некоторые из маршрутов, если в течение весеннего периода ситуация не начнет меняться в положительную сторону», — цитирует пояснения дептранса портал 59.ru. На место «Автомига» может встать другой предприниматель. Руководитель пермского филиала компании «Автомиг» Игорь Сасунов утверждает, что все дело в нехватке воителей. Проблему он решает. «Автомиг» обслуживает в Перми десять городских автобусных маршрутов: № 11, 15, 20, 45, 55, 59, 60, 64, 77, 80.