02 мая 2024

Мэрия грозит расторжением контракта одному из крупнейших перевозчиков Перми

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Клипарт по теме "форум-выставка-конференция-ЗАСЕДАНИЕ". Пермь, инвалиды, автобус, общественный транспорт, сидение
Автобусы часто простаивают из-за нехватки водителей Фото:

Компания «Автомиг», которая занимается автобусными перевозками в Перми, может потерять контракт с мэрией. Как сообщил глава департамента администрации города Анатолий Путин, у перевозчика «есть проблема с выходом автобусов».

«Перевозчик предупрежден о возможном расторжении контрактов на некоторые из маршрутов, если в течение весеннего периода ситуация не начнет меняться в положительную сторону», — цитирует пояснения дептранса портал 59.ru. На место «Автомига» может встать другой предприниматель.

Руководитель пермского филиала компании «Автомиг» Игорь Сасунов утверждает, что все дело в нехватке воителей. Проблему он решает. «Автомиг» обслуживает в Перми десять городских автобусных маршрутов: № 11, 15, 20, 45, 55, 59, 60, 64, 77, 80.

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Компания «Автомиг», которая занимается автобусными перевозками в Перми, может потерять контракт с мэрией. Как сообщил глава департамента администрации города Анатолий Путин, у перевозчика «есть проблема с выходом автобусов». «Перевозчик предупрежден о возможном расторжении контрактов на некоторые из маршрутов, если в течение весеннего периода ситуация не начнет меняться в положительную сторону», — цитирует пояснения дептранса портал 59.ru. На место «Автомига» может встать другой предприниматель. Руководитель пермского филиала компании «Автомиг» Игорь Сасунов утверждает, что все дело в нехватке воителей. Проблему он решает. «Автомиг» обслуживает в Перми десять городских автобусных маршрутов: № 11, 15, 20, 45, 55, 59, 60, 64, 77, 80.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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