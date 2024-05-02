02 мая 2024

ЗРК с челябинским двигателем сбил разведывательные дроны ВСУ. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зрк, пво, тор-м2
ЗРК работает на двигателе челябинского завода Фото:

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска сбил на фронте разведывательные дроны ВСУ. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, беспилотники использовались для наведения целей артиллерии.

«Можем работать по всем типам целей, начиная от самолетов, вертолетов, до всех типов БпЛА и крылатым ракетам. В основном в данный момент работа ведется по беспилотным летательным аппаратам. В последнее время противник начал применять образцы западных стран», — привела пресс-служба слова заместителя командира батареи с позывным «Рокфор».

Военнослужащие расчетов зенитных ракетных комплексов группировки войск «Запад» обеспечивают круглосуточное противовоздушное прикрытие. Бойцы с помощью ЗРК отражают угрозы с воздуха и обеспечивают защиту войск.

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Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска сбил на фронте разведывательные дроны ВСУ. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, беспилотники использовались для наведения целей артиллерии. «Можем работать по всем типам целей, начиная от самолетов, вертолетов, до всех типов БпЛА и крылатым ракетам. В основном в данный момент работа ведется по беспилотным летательным аппаратам. В последнее время противник начал применять образцы западных стран», — привела пресс-служба слова заместителя командира батареи с позывным «Рокфор». Военнослужащие расчетов зенитных ракетных комплексов группировки войск «Запад» обеспечивают круглосуточное противовоздушное прикрытие. Бойцы с помощью ЗРК отражают угрозы с воздуха и обеспечивают защиту войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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