ЗРК с челябинским двигателем сбил разведывательные дроны ВСУ. Видео

03 мая 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

ЗРК работает на двигателе челябинского завода Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска сбил на фронте разведывательные дроны ВСУ. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, беспилотники использовались для наведения целей артиллерии. «Можем работать по всем типам целей, начиная от самолетов, вертолетов, до всех типов БпЛА и крылатым ракетам. В основном в данный момент работа ведется по беспилотным летательным аппаратам. В последнее время противник начал применять образцы западных стран», — привела пресс-служба слова заместителя командира батареи с позывным «Рокфор». Военнослужащие расчетов зенитных ракетных комплексов группировки войск «Запад» обеспечивают круглосуточное противовоздушное прикрытие. Бойцы с помощью ЗРК отражают угрозы с воздуха и обеспечивают защиту войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска сбил на фронте разведывательные дроны ВСУ. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, беспилотники использовались для наведения целей артиллерии. «Можем работать по всем типам целей, начиная от самолетов, вертолетов, до всех типов БпЛА и крылатым ракетам. В основном в данный момент работа ведется по беспилотным летательным аппаратам. В последнее время противник начал применять образцы западных стран», — привела пресс-служба слова заместителя командира батареи с позывным «Рокфор». Военнослужащие расчетов зенитных ракетных комплексов группировки войск «Запад» обеспечивают круглосуточное противовоздушное прикрытие. Бойцы с помощью ЗРК отражают угрозы с воздуха и обеспечивают защиту войск.