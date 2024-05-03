Такер Карлсон призвал срочно распустить НАТО

НАТО срочно нужно распустить, потому что организация не пытается укрепить суверенитет других стран, а препятствует его реализации. Также альянс является примером того, что Запад пытается уничтожить собственную цивилизацию. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон.
«Я считаю, что НАТО ужасна для Соединенных Штатов и что мы должны немедленно распустить ее», — передает ТАСС слова Карлсона из интервью с политическим советником Балажем Орбаном. Он добавил, что НАТО не укрепляет суверенитет стран, а препятствует ему.
Кроме того, американский журналист уверен, что существование Североатлантического альянса является одним из примеров того, что западные страны не пытаются «сохранить собственную цивилизацию». Наоборот, они пытаются ликвидировать ее.
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