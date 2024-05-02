02 мая 2024

МЧС: в Тюменской области из зон затопления эвакуировали 6,5 тысячи человек

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ПВР в селе Равнец. Ишимский район , пункт временного размещения, койка, пвр
Эвакуированных перемещают в пункты временного размещения Фото:
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В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. Об этом ведомство сообщает в своем официальном telegram-канале.

«В регионе эвакуированы более 6500 человек. Подтопленными остаются 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3169 приусадебных участков и 30 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Сообщается, что уровень воды в реке Ишим за сутки опустился на семь сантиметров в районе Ильинки и на 10 сантиметров в районе города Ишим. В районе Абатского и в Викуловском районе вода поднялась на 4 и 22 сантиметра соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что ожидаемые сроки паводка в Тюменской области сдвинулись.

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В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. Об этом ведомство сообщает в своем официальном telegram-канале. «В регионе эвакуированы более 6500 человек. Подтопленными остаются 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3169 приусадебных участков и 30 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении. Сообщается, что уровень воды в реке Ишим за сутки опустился на семь сантиметров в районе Ильинки и на 10 сантиметров в районе города Ишим. В районе Абатского и в Викуловском районе вода поднялась на 4 и 22 сантиметра соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что ожидаемые сроки паводка в Тюменской области сдвинулись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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