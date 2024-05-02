МЧС: в Тюменской области из зон затопления эвакуировали 6,5 тысячи человек

03 мая 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Эвакуированных перемещают в пункты временного размещения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. Об этом ведомство сообщает в своем официальном telegram-канале. «В регионе эвакуированы более 6500 человек. Подтопленными остаются 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3169 приусадебных участков и 30 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении. Сообщается, что уровень воды в реке Ишим за сутки опустился на семь сантиметров в районе Ильинки и на 10 сантиметров в районе города Ишим. В районе Абатского и в Викуловском районе вода поднялась на 4 и 22 сантиметра соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что ожидаемые сроки паводка в Тюменской области сдвинулись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. Об этом ведомство сообщает в своем официальном telegram-канале. «В регионе эвакуированы более 6500 человек. Подтопленными остаются 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3169 приусадебных участков и 30 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении. Сообщается, что уровень воды в реке Ишим за сутки опустился на семь сантиметров в районе Ильинки и на 10 сантиметров в районе города Ишим. В районе Абатского и в Викуловском районе вода поднялась на 4 и 22 сантиметра соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что ожидаемые сроки паводка в Тюменской области сдвинулись.