В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. Об этом ведомство сообщает в своем официальном telegram-канале.
«В регионе эвакуированы более 6500 человек. Подтопленными остаются 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3169 приусадебных участков и 30 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении.
Сообщается, что уровень воды в реке Ишим за сутки опустился на семь сантиметров в районе Ильинки и на 10 сантиметров в районе города Ишим. В районе Абатского и в Викуловском районе вода поднялась на 4 и 22 сантиметра соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что ожидаемые сроки паводка в Тюменской области сдвинулись.
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В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. Об этом ведомство сообщает в своем официальном telegram-канале. «В регионе эвакуированы более 6500 человек. Подтопленными остаются 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3169 приусадебных участков и 30 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении. Сообщается, что уровень воды в реке Ишим за сутки опустился на семь сантиметров в районе Ильинки и на 10 сантиметров в районе города Ишим. В районе Абатского и в Викуловском районе вода поднялась на 4 и 22 сантиметра соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что ожидаемые сроки паводка в Тюменской области сдвинулись.