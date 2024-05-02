02 мая 2024

Бывший отчим изнасиловал студентку УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина тайком пробрался в чужую квартиру и напал на спящую девушку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, которого подозревают в изнасиловании студентки УрФУ. Будучи экс-сожителем ее матери, он тайком пробрался в квартиру и напал на спящую девушку, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Утром 29-летний мужчина дождался, когда бывшая сожительница уйдет на работу, открыл своим ключом дверь квартиры, где спала 22-летняя падчерица. Стал душить ее, девушка проснулась, и он ее дважды изнасиловал», — рассказал собеседник агентства.

Днем подозреваемый заказал через «Яндекс Доставку» еду. Когда прибыл курьер, студентка воспользовалась моментом, выбежала из квартиры и из ближайшего магазина вызвала полицию. Бывший отчим за это время успел скрыться, сейчас его поиском занимаются силовики. В пресс-службе СКР отказались от комментария по теме.

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В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, которого подозревают в изнасиловании студентки УрФУ. Будучи экс-сожителем ее матери, он тайком пробрался в квартиру и напал на спящую девушку, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Утром 29-летний мужчина дождался, когда бывшая сожительница уйдет на работу, открыл своим ключом дверь квартиры, где спала 22-летняя падчерица. Стал душить ее, девушка проснулась, и он ее дважды изнасиловал», — рассказал собеседник агентства. Днем подозреваемый заказал через «Яндекс Доставку» еду. Когда прибыл курьер, студентка воспользовалась моментом, выбежала из квартиры и из ближайшего магазина вызвала полицию. Бывший отчим за это время успел скрыться, сейчас его поиском занимаются силовики. В пресс-службе СКР отказались от комментария по теме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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