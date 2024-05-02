Бывший отчим изнасиловал студентку УрФУ

В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, которого подозревают в изнасиловании студентки УрФУ. Будучи экс-сожителем ее матери, он тайком пробрался в квартиру и напал на спящую девушку, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
«Утром 29-летний мужчина дождался, когда бывшая сожительница уйдет на работу, открыл своим ключом дверь квартиры, где спала 22-летняя падчерица. Стал душить ее, девушка проснулась, и он ее дважды изнасиловал», — рассказал собеседник агентства.
Днем подозреваемый заказал через «Яндекс Доставку» еду. Когда прибыл курьер, студентка воспользовалась моментом, выбежала из квартиры и из ближайшего магазина вызвала полицию. Бывший отчим за это время успел скрыться, сейчас его поиском занимаются силовики. В пресс-службе СКР отказались от комментария по теме.
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