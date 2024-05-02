Челябинский губернатор Текслер и полпред Якушев проверили ход стройки РМК-арены

03 мая 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев и Алексей Текслер отметили высокие темпы строительства арены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области и полномочный представитель президента РФ по УрФО Владимир Якушев проверили, как идет строительство РМК-арены в областном центре. На встрече также присутствовал основатель РМК Игорь Алтушкин, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня строительство спорткомплекса на северо-западе Челябинска входит в число основных инвестиционных проектов региона, открытия которого без преувеличения ждут жители всего города. Уже сейчас на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет высокотехнологичным сооружением с самым передовым оборудованием», — передает пресс-служба слова Текслера. На площадке закончили установку монолитного каркаса арены и продолжают монтаж металлоконструкций кровли. В здании проводят инженерные коммуникации, а также заканчивают строительство стен и перегородок. Спорткомплекс вместимостью до восьми тысяч человек планируют открыть к концу 2025 года. Ранее руководитель проекта Николай Сандаков отметил, что аналогов такой арены еще нет в России. Площадь составит порядка 48 тысяч квадратных метра, а в комплексе будут порядка 300 возможностей для развития и соревнований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области и полномочный представитель президента РФ по УрФО Владимир Якушев проверили, как идет строительство РМК-арены в областном центре. На встрече также присутствовал основатель РМК Игорь Алтушкин, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня строительство спорткомплекса на северо-западе Челябинска входит в число основных инвестиционных проектов региона, открытия которого без преувеличения ждут жители всего города. Уже сейчас на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет высокотехнологичным сооружением с самым передовым оборудованием», — передает пресс-служба слова Текслера. На площадке закончили установку монолитного каркаса арены и продолжают монтаж металлоконструкций кровли. В здании проводят инженерные коммуникации, а также заканчивают строительство стен и перегородок. Спорткомплекс вместимостью до восьми тысяч человек планируют открыть к концу 2025 года. Ранее руководитель проекта Николай Сандаков отметил, что аналогов такой арены еще нет в России. Площадь составит порядка 48 тысяч квадратных метра, а в комплексе будут порядка 300 возможностей для развития и соревнований.