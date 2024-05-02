02 мая 2024

Челябинский губернатор Текслер и полпред Якушев проверили ход стройки РМК-арены

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , якушев владимир, текслер алексей
Владимир Якушев и Алексей Текслер отметили высокие темпы строительства арены Фото:

Губернатор Челябинской области и полномочный представитель президента РФ по УрФО Владимир Якушев проверили, как идет строительство РМК-арены в областном центре. На встрече также присутствовал основатель РМК Игорь Алтушкин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня строительство спорткомплекса на северо-западе Челябинска входит в число основных инвестиционных проектов региона, открытия которого без преувеличения ждут жители всего города. Уже сейчас на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет высокотехнологичным сооружением с самым передовым оборудованием», — передает пресс-служба слова Текслера.

На площадке закончили установку монолитного каркаса арены и продолжают монтаж металлоконструкций кровли. В здании проводят инженерные коммуникации, а также заканчивают строительство стен и перегородок. Спорткомплекс вместимостью до восьми тысяч человек планируют открыть к концу 2025 года. Ранее руководитель проекта Николай Сандаков отметил, что аналогов такой арены еще нет в России. Площадь составит порядка 48 тысяч квадратных метра, а в комплексе будут порядка 300 возможностей для развития и соревнований.

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Губернатор Челябинской области и полномочный представитель президента РФ по УрФО Владимир Якушев проверили, как идет строительство РМК-арены в областном центре. На встрече также присутствовал основатель РМК Игорь Алтушкин, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня строительство спорткомплекса на северо-западе Челябинска входит в число основных инвестиционных проектов региона, открытия которого без преувеличения ждут жители всего города. Уже сейчас на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет высокотехнологичным сооружением с самым передовым оборудованием», — передает пресс-служба слова Текслера. На площадке закончили установку монолитного каркаса арены и продолжают монтаж металлоконструкций кровли. В здании проводят инженерные коммуникации, а также заканчивают строительство стен и перегородок. Спорткомплекс вместимостью до восьми тысяч человек планируют открыть к концу 2025 года. Ранее руководитель проекта Николай Сандаков отметил, что аналогов такой арены еще нет в России. Площадь составит порядка 48 тысяч квадратных метра, а в комплексе будут порядка 300 возможностей для развития и соревнований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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