В Челябинской области осудили члена ОПГ, грабившей военных

03 мая 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в колонию на шесть лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинской области вынесли приговор одному из членов ОПГ, которая несколько лет подряд вымогала деньгу у военных и предпринимателей Чебаркуля. Как сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе УФСБ по региону, он получил шесть лет колонии. «Магнитогорским военным судом обвиняемый признан виновным в совершении преступления. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В суде удалось доказать причастность мужчины к вымогательству у военных и предпринимателей денежных средств. Все это сопровождалось угрозами насилия. Свою преступную деятельность банда вела с 2022 по 2023 год. По данному факту на основании представленных региональным управлением ФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности военно-следственным отделом СКР по Чебаркульскому гарнизону было возбуждено и расследовано уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области вынесли приговор одному из членов ОПГ, которая несколько лет подряд вымогала деньгу у военных и предпринимателей Чебаркуля. Как сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе УФСБ по региону, он получил шесть лет колонии. «Магнитогорским военным судом обвиняемый признан виновным в совершении преступления. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В суде удалось доказать причастность мужчины к вымогательству у военных и предпринимателей денежных средств. Все это сопровождалось угрозами насилия. Свою преступную деятельность банда вела с 2022 по 2023 год. По данному факту на основании представленных региональным управлением ФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности военно-следственным отделом СКР по Чебаркульскому гарнизону было возбуждено и расследовано уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство).