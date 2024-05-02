02 мая 2024

В Челябинской области осудили члена ОПГ, грабившей военных

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное Алешкин Шевелев Курган, заключенные, решетка, наручники
Мужчину отправили в колонию на шесть лет Фото:

В Челябинской области вынесли приговор одному из членов ОПГ, которая несколько лет подряд вымогала деньгу у военных и предпринимателей Чебаркуля. Как сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе УФСБ по региону, он получил шесть лет колонии.

«Магнитогорским военным судом обвиняемый признан виновным в совершении преступления. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В суде удалось доказать причастность мужчины к вымогательству у военных и предпринимателей денежных средств. Все это сопровождалось угрозами насилия. Свою преступную деятельность банда вела с 2022 по 2023 год. По данному факту на основании представленных региональным управлением ФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности военно-следственным отделом СКР по Чебаркульскому гарнизону было возбуждено и расследовано уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство).

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В Челябинской области вынесли приговор одному из членов ОПГ, которая несколько лет подряд вымогала деньгу у военных и предпринимателей Чебаркуля. Как сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе УФСБ по региону, он получил шесть лет колонии. «Магнитогорским военным судом обвиняемый признан виновным в совершении преступления. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В суде удалось доказать причастность мужчины к вымогательству у военных и предпринимателей денежных средств. Все это сопровождалось угрозами насилия. Свою преступную деятельность банда вела с 2022 по 2023 год. По данному факту на основании представленных региональным управлением ФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности военно-следственным отделом СКР по Чебаркульскому гарнизону было возбуждено и расследовано уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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