В Роспотребнадзоре ХМАО раскрыли, в каких продуктах выявили больше всего нарушений

Роспотребнадзор ХМАО: больше всего нарушений нашли в кулинарии, мясе и молоке

03 мая 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Больше всего нарушений нашли в кулинарии, мясе и молоке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За первый квартал 2024 года в Югре больше всего некачественной продукции выявлено среди кулинарных изделий, мясной продукции и молочных продуктах. Об этом сообщили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «За первый квартал 2024 года специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и его территориальных отделов <…> было отобрано и исследовано 864 пробы пищевой продукции. Из них 14,1% не соответствовали установленным требованиям. Наибольшее количество нарушений было выявлено в кулинарных изделиях (32,8%), мясе и мясных продуктах (16,4%), молоке и молочных продуктах (13,1%) и других категориях», — сообщили в публикации надзорного ведомства. В результате проверок специалисты изъяли более 900 килограммов некачественной продукции. Также за начало года завели 11 административных протоколов со штрафами на общую сумму 164 тысячи рублей на ответственных лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первый квартал 2024 года в Югре больше всего некачественной продукции выявлено среди кулинарных изделий, мясной продукции и молочных продуктах. Об этом сообщили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «За первый квартал 2024 года специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и его территориальных отделов <…> было отобрано и исследовано 864 пробы пищевой продукции. Из них 14,1% не соответствовали установленным требованиям. Наибольшее количество нарушений было выявлено в кулинарных изделиях (32,8%), мясе и мясных продуктах (16,4%), молоке и молочных продуктах (13,1%) и других категориях», — сообщили в публикации надзорного ведомства. В результате проверок специалисты изъяли более 900 килограммов некачественной продукции. Также за начало года завели 11 административных протоколов со штрафами на общую сумму 164 тысячи рублей на ответственных лиц.