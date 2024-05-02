02 мая 2024

В Роспотребнадзоре ХМАО раскрыли, в каких продуктах выявили больше всего нарушений

Роспотребнадзор ХМАО: больше всего нарушений нашли в кулинарии, мясе и молоке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, корзина с продуктами, продуктовая корзина, продовольственная корзина, прожиточный минимум, продукты питания, розница
Больше всего нарушений нашли в кулинарии, мясе и молоке Фото:

За первый квартал 2024 года в Югре больше всего некачественной продукции выявлено среди кулинарных изделий, мясной продукции и молочных продуктах. Об этом сообщили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО.

«За первый квартал 2024 года специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и его территориальных отделов <…> было отобрано и исследовано 864 пробы пищевой продукции. Из них 14,1% не соответствовали установленным требованиям. Наибольшее количество нарушений было выявлено в кулинарных изделиях (32,8%), мясе и мясных продуктах (16,4%), молоке и молочных продуктах (13,1%) и других категориях», — сообщили в публикации надзорного ведомства.

В результате проверок специалисты изъяли более 900 килограммов некачественной продукции. Также за начало года завели 11 административных протоколов со штрафами на общую сумму 164 тысячи рублей на ответственных лиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За первый квартал 2024 года в Югре больше всего некачественной продукции выявлено среди кулинарных изделий, мясной продукции и молочных продуктах. Об этом сообщили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «За первый квартал 2024 года специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и его территориальных отделов <…> было отобрано и исследовано 864 пробы пищевой продукции. Из них 14,1% не соответствовали установленным требованиям. Наибольшее количество нарушений было выявлено в кулинарных изделиях (32,8%), мясе и мясных продуктах (16,4%), молоке и молочных продуктах (13,1%) и других категориях», — сообщили в публикации надзорного ведомства. В результате проверок специалисты изъяли более 900 килограммов некачественной продукции. Также за начало года завели 11 административных протоколов со штрафами на общую сумму 164 тысячи рублей на ответственных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...