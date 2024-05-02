Сын экс-главы Перми Алексея Демкина Илья после скандального видео опубликовал новый пост в соцсетях. Он снял рилс (короткий видеоролик), подписал его фразой о продаже квартиры в Перми.
«Когда продал квартиру в Перми и единственный человек, который не считает тебя конченым, это ты сам», — подписал Демкин-младший. В апреле Илья оскорбительно высказался о Перми, сравнивая город с Бали, где он сейчас находится. Скандальное видео, записанное молодым человеком, подхватили многие СМИ.
Вскоре после случившегося вице-премьер краевого правительства Алексей Демкин уволился с должности. Причиной такого решения, по собственному признанию экс-чиновника, послужили высказывания его сына.
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Сын экс-главы Перми Алексея Демкина Илья после скандального видео опубликовал новый пост в соцсетях. Он снял рилс (короткий видеоролик), подписал его фразой о продаже квартиры в Перми. «Когда продал квартиру в Перми и единственный человек, который не считает тебя конченым, это ты сам», — подписал Демкин-младший. В апреле Илья оскорбительно высказался о Перми, сравнивая город с Бали, где он сейчас находится. Скандальное видео, записанное молодым человеком, подхватили многие СМИ. Вскоре после случившегося вице-премьер краевого правительства Алексей Демкин уволился с должности. Причиной такого решения, по собственному признанию экс-чиновника, послужили высказывания его сына.