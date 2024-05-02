02 мая 2024

Сын экс-мэра Алексея Демкина избавился от недвижимости в Перми после скандала. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Ключи. Тюмень, ключи от квартиры, ключи, связка ключей
Илья Демкин поделился новостью о продаже недвижимости в соцсетях Фото:

Сын экс-главы Перми Алексея Демкина Илья после скандального видео опубликовал новый пост в соцсетях. Он снял рилс (короткий видеоролик), подписал его фразой о продаже квартиры в Перми.

«Когда продал квартиру в Перми и единственный человек, который не считает тебя конченым, это ты сам», — подписал Демкин-младший. В апреле Илья оскорбительно высказался о Перми, сравнивая город с Бали, где он сейчас находится. Скандальное видео, записанное молодым человеком, подхватили многие СМИ.

Вскоре после случившегося вице-премьер краевого правительства Алексей Демкин уволился с должности. Причиной такого решения, по собственному признанию экс-чиновника, послужили высказывания его сына.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын экс-главы Перми Алексея Демкина Илья после скандального видео опубликовал новый пост в соцсетях. Он снял рилс (короткий видеоролик), подписал его фразой о продаже квартиры в Перми. «Когда продал квартиру в Перми и единственный человек, который не считает тебя конченым, это ты сам», — подписал Демкин-младший. В апреле Илья оскорбительно высказался о Перми, сравнивая город с Бали, где он сейчас находится. Скандальное видео, записанное молодым человеком, подхватили многие СМИ. Вскоре после случившегося вице-премьер краевого правительства Алексей Демкин уволился с должности. Причиной такого решения, по собственному признанию экс-чиновника, послужили высказывания его сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...