Сын экс-мэра Алексея Демкина избавился от недвижимости в Перми после скандала. Видео

03 мая 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Илья Демкин поделился новостью о продаже недвижимости в соцсетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сын экс-главы Перми Алексея Демкина Илья после скандального видео опубликовал новый пост в соцсетях. Он снял рилс (короткий видеоролик), подписал его фразой о продаже квартиры в Перми. «Когда продал квартиру в Перми и единственный человек, который не считает тебя конченым, это ты сам», — подписал Демкин-младший. В апреле Илья оскорбительно высказался о Перми, сравнивая город с Бали, где он сейчас находится. Скандальное видео, записанное молодым человеком, подхватили многие СМИ. Вскоре после случившегося вице-премьер краевого правительства Алексей Демкин уволился с должности. Причиной такого решения, по собственному признанию экс-чиновника, послужили высказывания его сына. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын экс-главы Перми Алексея Демкина Илья после скандального видео опубликовал новый пост в соцсетях. Он снял рилс (короткий видеоролик), подписал его фразой о продаже квартиры в Перми. «Когда продал квартиру в Перми и единственный человек, который не считает тебя конченым, это ты сам», — подписал Демкин-младший. В апреле Илья оскорбительно высказался о Перми, сравнивая город с Бали, где он сейчас находится. Скандальное видео, записанное молодым человеком, подхватили многие СМИ. Вскоре после случившегося вице-премьер краевого правительства Алексей Демкин уволился с должности. Причиной такого решения, по собственному признанию экс-чиновника, послужили высказывания его сына.