Десятки тысяч свердловчан получат выплаты ко Дню Победы

03 мая 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

На выплаты выделили 33,3 миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более 32 тысяч свердловских ветеранов Великой Отечественной войны получат выплаты в честь 79-летия со дня победы в ВОВ. На эти цели из областного бюджета выделено 33,3 миллиона рублей. Выплаты осуществляются под контролем губернатора Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона. «Данные выплаты ежегодно предоставляются ветеранам до наступления праздника. Сейчас процесс их доставки близится к завершению», — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Также под выплаты попадают бывшие узники концлагерей, дети погибших или пропавших без вести военнослужащих, вдовы участников и инвалидов ВОВ. Выплаты производятся в соответствии с региональным законом «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». «Заботиться о ветеранах — честь для нас. За каждым ветераном у нас закреплен соцработник. Часто наши сотрудники берут на себя дополнительные функции, не предусмотренные официальными договоренностями — просто помогают по зову сердца», — отметила руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Екатеринбурга Нэлли Луначева. Поддержать ветеранов решили и в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В бизнес-залах аэропорта с 1 по 12 мая будут бесплатно обслуживать участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Также фронтовики смогут бесплатно упаковать свой багаж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 32 тысяч свердловских ветеранов Великой Отечественной войны получат выплаты в честь 79-летия со дня победы в ВОВ. На эти цели из областного бюджета выделено 33,3 миллиона рублей. Выплаты осуществляются под контролем губернатора Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона. «Данные выплаты ежегодно предоставляются ветеранам до наступления праздника. Сейчас процесс их доставки близится к завершению», — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Также под выплаты попадают бывшие узники концлагерей, дети погибших или пропавших без вести военнослужащих, вдовы участников и инвалидов ВОВ. Выплаты производятся в соответствии с региональным законом «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». «Заботиться о ветеранах — честь для нас. За каждым ветераном у нас закреплен соцработник. Часто наши сотрудники берут на себя дополнительные функции, не предусмотренные официальными договоренностями — просто помогают по зову сердца», — отметила руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Екатеринбурга Нэлли Луначева. Поддержать ветеранов решили и в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В бизнес-залах аэропорта с 1 по 12 мая будут бесплатно обслуживать участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Также фронтовики смогут бесплатно упаковать свой багаж.