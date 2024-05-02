02 мая 2024

Десятки тысяч свердловчан получат выплаты ко Дню Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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На выплаты выделили 33,3 миллиона рублей Фото:

Более 32 тысяч свердловских ветеранов Великой Отечественной войны получат выплаты в честь 79-летия со дня победы в ВОВ. На эти цели из областного бюджета выделено 33,3 миллиона рублей. Выплаты осуществляются под контролем губернатора Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Данные выплаты ежегодно предоставляются ветеранам до наступления праздника. Сейчас процесс их доставки близится к завершению», — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Также под выплаты попадают бывшие узники концлагерей, дети погибших или пропавших без вести военнослужащих, вдовы участников и инвалидов ВОВ.

Выплаты производятся в соответствии с региональным законом «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». «Заботиться о ветеранах — честь для нас. За каждым ветераном у нас закреплен соцработник. Часто наши сотрудники берут на себя дополнительные функции, не предусмотренные официальными договоренностями — просто помогают по зову сердца», — отметила руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Екатеринбурга Нэлли Луначева.

Поддержать ветеранов решили и в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В бизнес-залах аэропорта с 1 по 12 мая будут бесплатно обслуживать участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Также фронтовики смогут бесплатно упаковать свой багаж.

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Более 32 тысяч свердловских ветеранов Великой Отечественной войны получат выплаты в честь 79-летия со дня победы в ВОВ. На эти цели из областного бюджета выделено 33,3 миллиона рублей. Выплаты осуществляются под контролем губернатора Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона. «Данные выплаты ежегодно предоставляются ветеранам до наступления праздника. Сейчас процесс их доставки близится к завершению», — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Также под выплаты попадают бывшие узники концлагерей, дети погибших или пропавших без вести военнослужащих, вдовы участников и инвалидов ВОВ. Выплаты производятся в соответствии с региональным законом «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». «Заботиться о ветеранах — честь для нас. За каждым ветераном у нас закреплен соцработник. Часто наши сотрудники берут на себя дополнительные функции, не предусмотренные официальными договоренностями — просто помогают по зову сердца», — отметила руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Екатеринбурга Нэлли Луначева. Поддержать ветеранов решили и в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В бизнес-залах аэропорта с 1 по 12 мая будут бесплатно обслуживать участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Также фронтовики смогут бесплатно упаковать свой багаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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