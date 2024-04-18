Участников ВОВ бесплатно будут пускать в бизнес-залы Кольцово

В бизнес-залах екатеринбургского аэропорта Кольцово с 1 по 12 мая будут бесплатно обслуживать участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Бесплатное обслуживание в бизнес-залах терминалов внутренних и международных авиалиний, а также в VIP-терминале международного аэропорта Кольцово будет доступно для участников и инвалидов ВОВ с 1 по 12 мая», — следует из сообщения. Услуга доступна и для сопровождающего пенсионера.
В тот же период фронтовики смогут бесплатно упаковать свой багаж. Для получения услуги необходимо предъявить удостоверение ветерана ВОВ.
На Среднем Урале с 1 апреля пенсионеры получили скидку в 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота будет действовать до 31 октября. Стоимость проезда без пересадки составит 18,5 рублей.
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