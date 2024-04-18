Участников ВОВ бесплатно будут пускать в бизнес-залы Кольцово

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Обсуждение имени аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, зал ожидания
Акция продлится с 1 по 12 апреля Фото:

В бизнес-залах екатеринбургского аэропорта Кольцово с 1 по 12 мая будут бесплатно обслуживать участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Бесплатное обслуживание в бизнес-залах терминалов внутренних и международных авиалиний, а также в VIP-терминале международного аэропорта Кольцово будет доступно для участников и инвалидов ВОВ с 1 по 12 мая», — следует из сообщения. Услуга доступна и для сопровождающего пенсионера.

В тот же период фронтовики смогут бесплатно упаковать свой багаж. Для получения услуги необходимо предъявить удостоверение ветерана ВОВ.

На Среднем Урале с 1 апреля пенсионеры получили скидку в 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота будет действовать до 31 октября. Стоимость проезда без пересадки составит 18,5 рублей.

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В бизнес-залах екатеринбургского аэропорта Кольцово с 1 по 12 мая будут бесплатно обслуживать участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. «Бесплатное обслуживание в бизнес-залах терминалов внутренних и международных авиалиний, а также в VIP-терминале международного аэропорта Кольцово будет доступно для участников и инвалидов ВОВ с 1 по 12 мая», — следует из сообщения. Услуга доступна и для сопровождающего пенсионера. В тот же период фронтовики смогут бесплатно упаковать свой багаж. Для получения услуги необходимо предъявить удостоверение ветерана ВОВ. На Среднем Урале с 1 апреля пенсионеры получили скидку в 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота будет действовать до 31 октября. Стоимость проезда без пересадки составит 18,5 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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