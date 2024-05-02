02 мая 2024

Транспортная прокуратура проверит инцидент с самолетом авиакомпании из ХМАО

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Транспортная прокуратура Красноярского края проверит инцидент с самолетом Utair Фото:

Транспортная прокуратура Красноярского края проверит обстоятельства авиаинцидента с самолетом югорской авиакомпании Utair. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале надзорного ведомства.

«02.05.2024 около 22 часов местного времени в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского после посадки воздушного судна АН-74 авиакомпании „ЮТэйр“, осуществляющего вахтовую перерезку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск, допущено повреждение пневматика шасси», — сообщается в публикации прокуратуры. Сотрудники ведомства проведут проверку по части безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб.

Предварительно известно, что на борту самолета Utair находилось 47 пассажиров. На данный момент воздушное судно отстранено от полетов, а обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

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Транспортная прокуратура Красноярского края проверит обстоятельства авиаинцидента с самолетом югорской авиакомпании Utair. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале надзорного ведомства. «02.05.2024 около 22 часов местного времени в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского после посадки воздушного судна АН-74 авиакомпании „ЮТэйр“, осуществляющего вахтовую перерезку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск, допущено повреждение пневматика шасси», — сообщается в публикации прокуратуры. Сотрудники ведомства проведут проверку по части безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб. Предварительно известно, что на борту самолета Utair находилось 47 пассажиров. На данный момент воздушное судно отстранено от полетов, а обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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