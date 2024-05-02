Транспортная прокуратура проверит инцидент с самолетом авиакомпании из ХМАО

03 мая 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура Красноярского края проверит инцидент с самолетом Utair Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Транспортная прокуратура Красноярского края проверит обстоятельства авиаинцидента с самолетом югорской авиакомпании Utair. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале надзорного ведомства. «02.05.2024 около 22 часов местного времени в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского после посадки воздушного судна АН-74 авиакомпании „ЮТэйр“, осуществляющего вахтовую перерезку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск, допущено повреждение пневматика шасси», — сообщается в публикации прокуратуры. Сотрудники ведомства проведут проверку по части безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб. Предварительно известно, что на борту самолета Utair находилось 47 пассажиров. На данный момент воздушное судно отстранено от полетов, а обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Транспортная прокуратура Красноярского края проверит обстоятельства авиаинцидента с самолетом югорской авиакомпании Utair. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале надзорного ведомства. «02.05.2024 около 22 часов местного времени в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского после посадки воздушного судна АН-74 авиакомпании „ЮТэйр“, осуществляющего вахтовую перерезку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск, допущено повреждение пневматика шасси», — сообщается в публикации прокуратуры. Сотрудники ведомства проведут проверку по части безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб. Предварительно известно, что на борту самолета Utair находилось 47 пассажиров. На данный момент воздушное судно отстранено от полетов, а обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.