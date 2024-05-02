В Курганской области падает уровень Тобола и освобождаются десятки домов. Онлайн-трансляция

03 мая 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе в Кургане продолжает спадать и стала ниже 8 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области проходят действия по ликвидации паводка, «голова» которого находится в Белозерском округе. По данным на 2 мая от воды продолжают освобождаться десятки домов и дачных участков в населенных пунктах региона. В Кургане наблюдается постепенный спад уровня в Тоболе. Его уровень составляет ниже 800 сантиметров. О ситуации с паводком и его последствиями — в онлайн-трансляции URA.RU. 16:49 В Белозерском округе (Курганская область) проводили отряд спасателей МЧС России из Екатеринбурга. Они были расположены в селе Рычково, доставляли нуждающимся гуманитарную помощь, участвовали в отсыпке и окарауливании дамб. 16:23 В Кургане вода в Тоболе опустилась до 796 сантиметра. Такие данные отражены на интерактивной карте «Паводок 2024» на 16:00 часов. За 8 часов уровень упал еще на 3 сантиметра 16:04 Уровень воды в реке Тобол в районе города Курган продолжает снижаться. По состоянию на 8 часов утра 3 мая, уровень воды составляет 799 сантиметров. За 12 часов уровень воды снизился на 5 сантиметров. В семи населенных пунктах от воды освободилось 46 жилых домов и 102 дачных и 78 приусадебных участков Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области проходят действия по ликвидации паводка, «голова» которого находится в Белозерском округе. По данным на 2 мая от воды продолжают освобождаться десятки домов и дачных участков в населенных пунктах региона. В Кургане наблюдается постепенный спад уровня в Тоболе. Его уровень составляет ниже 800 сантиметров. О ситуации с паводком и его последствиями — в онлайн-трансляции URA.RU. 16:49 03.05.2024 В Белозерском округе (Курганская область) проводили отряд спасателей МЧС России из Екатеринбурга. Они были расположены в селе Рычково, доставляли нуждающимся гуманитарную помощь, участвовали в отсыпке и окарауливании дамб. 16:23 03.05.2024 В Кургане вода в Тоболе опустилась до 796 сантиметра. Такие данные отражены на интерактивной карте «Паводок 2024» на 16:00 часов. За 8 часов уровень упал еще на 3 сантиметра 16:04 03.05.2024 Уровень воды в реке Тобол в районе города Курган продолжает снижаться. По состоянию на 8 часов утра 3 мая, уровень воды составляет 799 сантиметров. За 12 часов уровень воды снизился на 5 сантиметров. В семи населенных пунктах от воды освободилось 46 жилых домов и 102 дачных и 78 приусадебных участков