02 мая 2024

Свердловский бизнесмен попался на попытке украсть миллионы с путинского проекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая стоимость контракта составляла 68,8 млн рублей Фото:

В Лесном (Свердловская область) 37-летний бизнесмен попался на хищении 3,2 миллиона рублей при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», по которому проходила реконструкция парка. Уголовное дело направлено в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«В мае 2019 года между МКУ „Управление капитального строительства“ и ООО „Стройсвязь“ был заключен контракт на реконструкцию парка. Обвиняемый с целью хищения бюджетных средств изготовил подложные документы о стоимости оборудования для детской площадки, которые были переданы представителям МКУ, в том числе товарную накладную на поставку оборудования на сумму свыше пяти млн. В ходе проверки получен договор между ООО „Стройсвязь“ и компаний-производителем, согласно которому стоимость 11 единиц оборудования для детской площадки с учетом услуг по доставке составила свыше 1,7 млн», — следует из сообщения.

Своими махинациями бизнесмен похитил 3,2 млн, но попавшись, обвиняемый добровольно возместил ущерб городу в полном объеме. «Уголовное дело направлено в городской суд Лесного для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

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В Лесном (Свердловская область) 37-летний бизнесмен попался на хищении 3,2 миллиона рублей при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», по которому проходила реконструкция парка. Уголовное дело направлено в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «В мае 2019 года между МКУ „Управление капитального строительства“ и ООО „Стройсвязь“ был заключен контракт на реконструкцию парка. Обвиняемый с целью хищения бюджетных средств изготовил подложные документы о стоимости оборудования для детской площадки, которые были переданы представителям МКУ, в том числе товарную накладную на поставку оборудования на сумму свыше пяти млн. В ходе проверки получен договор между ООО „Стройсвязь“ и компаний-производителем, согласно которому стоимость 11 единиц оборудования для детской площадки с учетом услуг по доставке составила свыше 1,7 млн», — следует из сообщения. Своими махинациями бизнесмен похитил 3,2 млн, но попавшись, обвиняемый добровольно возместил ущерб городу в полном объеме. «Уголовное дело направлено в городской суд Лесного для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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