Ветеран МВД из Пермского края Александр Нилогов скончался после ранений на СВО

03 мая 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

На родине с бойцом простятся 5 мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После тяжелых ранений, полученных на спецоперации, в госпитале умер пермяк Александр Нилогов. Как рассказали в администрации Косинского округа, до ухода на СВО он 18 лет отработал в МВД и находился на пенсии. «Более 18 лет он проходил службу в органах внутренних дел РФ. Находясь на заслуженном отдыхе, 29 сентября 2022 года был призван на военную службу в зону проведения специальной военной операции. Александр Михайлович храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский долг до конца», — говорится на странице округа в соцсети «ВКонтакте». Александр Нилогов умер 24 апреля в госпитале им. академика Н.Н. Бурденко. Церемония прощания с бойцом состоится в Косе 5 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После тяжелых ранений, полученных на спецоперации, в госпитале умер пермяк Александр Нилогов. Как рассказали в администрации Косинского округа, до ухода на СВО он 18 лет отработал в МВД и находился на пенсии. «Более 18 лет он проходил службу в органах внутренних дел РФ. Находясь на заслуженном отдыхе, 29 сентября 2022 года был призван на военную службу в зону проведения специальной военной операции. Александр Михайлович храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский долг до конца», — говорится на странице округа в соцсети «ВКонтакте». Александр Нилогов умер 24 апреля в госпитале им. академика Н.Н. Бурденко. Церемония прощания с бойцом состоится в Косе 5 мая.