02 мая 2024

Ветеран МВД из Пермского края Александр Нилогов скончался после ранений на СВО

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После тяжелых ранений, полученных на спецоперации, в госпитале умер пермяк Александр Нилогов. Как рассказали в администрации Косинского округа, до ухода на СВО он 18 лет отработал в МВД и находился на пенсии.

«Более 18 лет он проходил службу в органах внутренних дел РФ. Находясь на заслуженном отдыхе, 29 сентября 2022 года был призван на военную службу в зону проведения специальной военной операции. Александр Михайлович храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский долг до конца», — говорится на странице округа в соцсети «ВКонтакте».

Александр Нилогов умер 24 апреля в госпитале им. академика Н.Н. Бурденко. Церемония прощания с бойцом состоится в Косе 5 мая.

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После тяжелых ранений, полученных на спецоперации, в госпитале умер пермяк Александр Нилогов. Как рассказали в администрации Косинского округа, до ухода на СВО он 18 лет отработал в МВД и находился на пенсии. «Более 18 лет он проходил службу в органах внутренних дел РФ. Находясь на заслуженном отдыхе, 29 сентября 2022 года был призван на военную службу в зону проведения специальной военной операции. Александр Михайлович храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский долг до конца», — говорится на странице округа в соцсети «ВКонтакте». Александр Нилогов умер 24 апреля в госпитале им. академика Н.Н. Бурденко. Церемония прощания с бойцом состоится в Косе 5 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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