Перед выборами губернатора и депутатов Кургана облдума изменила закон, который не трогала 6 лет

Перед выборами в Кургане увеличат лимиты избирательных фондов на миллионы рублей

03 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Областная дума увеличила лимиты финансирования избирательных кампаний перед выборами в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Перед выборами губернатора Курганской области и состава городской думы Кургана в сентябре 2024 года депутаты областной думы изменили закон, который не корректировали с 2018 года, увеличив предельные размеры денег, перечисляемых в избирательные фонды. Данное изменение предложенное главой избиркома Романа Скиндерева, они поддержали на заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Предлагаем законопроектом увеличение предельных размеров средств, перечисляемых в избирательные фонды и расходуемых сумм. Для собственных средств кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных и городских округов с полутора миллионов до 2,5 миллиона рублей. Для избирательного объединения увеличить с 5 миллионов до 20 миллионов рублей. Средства, которые выделены кандидату выдвинувшим его объединением, увеличить с 3 миллионов до 5 миллионов рублей», — заявил Скиндерев на комитете. Депутаты приняли корректировки. Также на заседании были приняты изменения, касающиеся предельных сумм добровольных пожертвований. Для юридических лиц, если пожертвование было сделано в адрес избирательного объединения, было увеличено с 2,5 млн до 10 млн рублей, для кандидатов в депутаты — с 1,5 млн до 2,5 млн рублей. По его словам, предельные размеры расходования средств не менялись в законе с 2013 года. Они позволят обеспечить создание дополнительных гарантий для реализации избирательных прав кандидатов и объединений в финансовой части избирательной кампании. Политолог Сергей Ширяев в разговоре с URA.RU объясняет необходимость повышения лимитов ростом расходов на производство рекламных материалов и необходимостью обеспечения достаточного финансирования для проведения полноценной кампании. «Это принято по одной простой причине: все дорожает, и, условно, для изготовления того же самого продукции, рекламы, роликов и так далее требуются финансы, а тут получается, что их просто не хватит даже на половину избирательной кампании. Либо искать надо будет кандидату какие-то механизмы, как сделать, либо в обрезанном режиме проводить кампанию», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что выборы в городскую думу Кургана пройдут в сентябре 2024 года. Также в этом месяце пройдут и выборы губернатора Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед выборами губернатора Курганской области и состава городской думы Кургана в сентябре 2024 года депутаты областной думы изменили закон, который не корректировали с 2018 года, увеличив предельные размеры денег, перечисляемых в избирательные фонды. Данное изменение предложенное главой избиркома Романа Скиндерева, они поддержали на заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Предлагаем законопроектом увеличение предельных размеров средств, перечисляемых в избирательные фонды и расходуемых сумм. Для собственных средств кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных и городских округов с полутора миллионов до 2,5 миллиона рублей. Для избирательного объединения увеличить с 5 миллионов до 20 миллионов рублей. Средства, которые выделены кандидату выдвинувшим его объединением, увеличить с 3 миллионов до 5 миллионов рублей», — заявил Скиндерев на комитете. Депутаты приняли корректировки. Также на заседании были приняты изменения, касающиеся предельных сумм добровольных пожертвований. Для юридических лиц, если пожертвование было сделано в адрес избирательного объединения, было увеличено с 2,5 млн до 10 млн рублей, для кандидатов в депутаты — с 1,5 млн до 2,5 млн рублей. По его словам, предельные размеры расходования средств не менялись в законе с 2013 года. Они позволят обеспечить создание дополнительных гарантий для реализации избирательных прав кандидатов и объединений в финансовой части избирательной кампании. Политолог Сергей Ширяев в разговоре с URA.RU объясняет необходимость повышения лимитов ростом расходов на производство рекламных материалов и необходимостью обеспечения достаточного финансирования для проведения полноценной кампании. «Это принято по одной простой причине: все дорожает, и, условно, для изготовления того же самого продукции, рекламы, роликов и так далее требуются финансы, а тут получается, что их просто не хватит даже на половину избирательной кампании. Либо искать надо будет кандидату какие-то механизмы, как сделать, либо в обрезанном режиме проводить кампанию», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что выборы в городскую думу Кургана пройдут в сентябре 2024 года. Также в этом месяце пройдут и выборы губернатора Курганской области.