Как тюменцам записать ребенка в детский летний лагерь

В Тюменской области с 13 мая открывается запись на летние смены в детские лагеря. Чтобы отправить ребенка отдыхать на условиях софинансирования, необходимо заполнить специальную форму бронирования. Такая информация указана на официальном портале региональных властей.
Как записаться в лагерь
Запись будет проводиться в пять этапов:
- первый этап — запись открывается 13 мая на первую и вторую смены;
- второй этап — 17 июня на третью смену;
- третий этап — 8 июля на четвертую смену;
- четвертый этап — 22 июля на пятую смену;
- пятый этап — 5 августа на шестую смену.
Путевки будут доступны в день этапа записи после 14:00. В форме бронирования нужно указать данные детей — ФИО, дату рождения и наименование лагеря и дату записи.
В какие лагеря можно записаться и сколько стоит смена
- «Серебряный бор» — 28 мая-10 июня, стоимость путевки в рамках софинансирования — 19,5 тысячи рублей;
- «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» — 28 мая-10 июня, 14 тысяч;
- «Энергетик» — 28 мая-10 июня, 19,5 тысячи;
- «Роза ветров» — 5—18 июня, 8,5 тысячи;
- «Спутник» — 1—14 июня, 7,9 тысячи;
- «Серебряный бор» «Палаточный лагерь им. О.Кошевого» — 12—25 июня, 10,3 тысячи;
- «Серебряный бор» — 13—26 июня, 19,5 тысячи;
- «Энергетик» — 13—26 июня; 19,5 тысячи;
- «Русичи» — 6—19 июня, 13,5 тысячи.
Как получить путевку на оздоровление и реабилитационное лечение детей
Записи в системе электронного бронирования путевок открывается 6 мая. Путевки также будут доступны после 14:00. Записаться можно в «ОРЦ «Родник», смена будет длиться с 23 мая по 5 июня.
Путевки предоставляются, если ребенок:
- состоит на диспансерном учете по поводу одного из следующих заболеваний: астма, синдром гиперреактивности бронхов, вазомоторный и аллергический ринит, рецидивирующий респираторный синдром, болезнь верхних дыхательных путей, хронический бронхит, хронический ринит, хронический синусит, хронические болезни миндалин и аденоидов;
- перенес пневмонию (не ранее 4-х недель от начала заболевания);
- перенес COVID-19;
- имеет атопический дерматит в стадии ремиссии или подострого течения.
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