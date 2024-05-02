02 мая 2024

Как тюменцам записать ребенка в детский летний лагерь

В Тюмени с 13 мая открывается запись в детские лагеря на летние смены
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Курган, детский лагерь островского
Чтобы отправить ребенка в лагерь на условиях софинансирования, необходимо заполнить специальную форму бронирования Фото:

В Тюменской области с 13 мая открывается запись на летние смены в детские лагеря. Чтобы отправить ребенка отдыхать на условиях софинансирования, необходимо заполнить специальную форму бронирования. Такая информация указана на официальном портале региональных властей.

Как записаться в лагерь

Запись будет проводиться в пять этапов:

  • первый этап — запись открывается 13 мая на первую и вторую смены;
  • второй этап — 17 июня на третью смену;
  • третий этап — 8 июля на четвертую смену;
  • четвертый этап — 22 июля на пятую смену;
  • пятый этап — 5 августа на шестую смену.

Путевки будут доступны в день этапа записи после 14:00. В форме бронирования нужно указать данные детей — ФИО, дату рождения и наименование лагеря и дату записи.

В какие лагеря можно записаться и сколько стоит смена

  • «Серебряный бор» — 28 мая-10 июня, стоимость путевки в рамках софинансирования — 19,5 тысячи рублей;
  • «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» — 28 мая-10 июня, 14 тысяч;
  • «Энергетик» — 28 мая-10 июня, 19,5 тысячи;
  • «Роза ветров» — 5—18 июня, 8,5 тысячи;
  • «Спутник» — 1—14 июня, 7,9 тысячи;
  • «Серебряный бор» «Палаточный лагерь им. О.Кошевого» — 12—25 июня, 10,3 тысячи;
  • «Серебряный бор» — 13—26 июня, 19,5 тысячи;
  • «Энергетик» — 13—26 июня; 19,5 тысячи;
  • «Русичи» — 6—19 июня, 13,5 тысячи.

Как получить путевку на оздоровление и реабилитационное лечение детей

Записи в системе электронного бронирования путевок открывается 6 мая. Путевки также будут доступны после 14:00. Записаться можно в «ОРЦ «Родник», смена будет длиться с 23 мая по 5 июня.

Путевки предоставляются, если ребенок:

  • состоит на диспансерном учете по поводу одного из следующих заболеваний: астма, синдром гиперреактивности бронхов, вазомоторный и аллергический ринит, рецидивирующий респираторный синдром, болезнь верхних дыхательных путей, хронический бронхит, хронический ринит, хронический синусит, хронические болезни миндалин и аденоидов;
  • перенес пневмонию (не ранее 4-х недель от начала заболевания);
  • перенес COVID-19;
  • имеет атопический дерматит в стадии ремиссии или подострого течения.

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В Тюменской области с 13 мая открывается запись на летние смены в детские лагеря. Чтобы отправить ребенка отдыхать на условиях софинансирования, необходимо заполнить специальную форму бронирования. Такая информация указана на официальном портале региональных властей. Запись будет проводиться в пять этапов: Путевки будут доступны в день этапа записи после 14:00. В форме бронирования нужно указать данные детей — ФИО, дату рождения и наименование лагеря и дату записи. Записи в системе электронного бронирования путевок открывается 6 мая. Путевки также будут доступны после 14:00. Записаться можно в «ОРЦ «Родник», смена будет длиться с 23 мая по 5 июня. Путевки предоставляются, если ребенок:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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