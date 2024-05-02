Как тюменцам записать ребенка в детский летний лагерь

В Тюмени с 13 мая открывается запись в детские лагеря на летние смены

03 мая 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Чтобы отправить ребенка в лагерь на условиях софинансирования, необходимо заполнить специальную форму бронирования Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюменской области с 13 мая открывается запись на летние смены в детские лагеря. Чтобы отправить ребенка отдыхать на условиях софинансирования, необходимо заполнить специальную форму бронирования. Такая информация указана на официальном портале региональных властей. Как записаться в лагерь Запись будет проводиться в пять этапов: первый этап — запись открывается 13 мая на первую и вторую смены;

второй этап — 17 июня на третью смену;

третий этап — 8 июля на четвертую смену;

четвертый этап — 22 июля на пятую смену;

пятый этап — 5 августа на шестую смену. Путевки будут доступны в день этапа записи после 14:00. В форме бронирования нужно указать данные детей — ФИО, дату рождения и наименование лагеря и дату записи. В какие лагеря можно записаться и сколько стоит смена «Серебряный бор» — 28 мая-10 июня, стоимость путевки в рамках софинансирования — 19,5 тысячи рублей;

«СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» — 28 мая-10 июня, 14 тысяч;

«Энергетик» — 28 мая-10 июня, 19,5 тысячи;

«Роза ветров» — 5—18 июня, 8,5 тысячи;

«Спутник» — 1—14 июня, 7,9 тысячи;

«Серебряный бор» «Палаточный лагерь им. О.Кошевого» — 12—25 июня, 10,3 тысячи;

«Серебряный бор» — 13—26 июня, 19,5 тысячи;

«Энергетик» — 13—26 июня; 19,5 тысячи;

«Русичи» — 6—19 июня, 13,5 тысячи. Как получить путевку на оздоровление и реабилитационное лечение детей Записи в системе электронного бронирования путевок открывается 6 мая. Путевки также будут доступны после 14:00. Записаться можно в «ОРЦ «Родник», смена будет длиться с 23 мая по 5 июня. Путевки предоставляются, если ребенок: состоит на диспансерном учете по поводу одного из следующих заболеваний: астма, синдром гиперреактивности бронхов, вазомоторный и аллергический ринит, рецидивирующий респираторный синдром, болезнь верхних дыхательных путей, хронический бронхит, хронический ринит, хронический синусит, хронические болезни миндалин и аденоидов;

перенес пневмонию (не ранее 4-х недель от начала заболевания);

перенес COVID-19;

имеет атопический дерматит в стадии ремиссии или подострого течения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области с 13 мая открывается запись на летние смены в детские лагеря. Чтобы отправить ребенка отдыхать на условиях софинансирования, необходимо заполнить специальную форму бронирования. Такая информация указана на официальном портале региональных властей. Запись будет проводиться в пять этапов: Путевки будут доступны в день этапа записи после 14:00. В форме бронирования нужно указать данные детей — ФИО, дату рождения и наименование лагеря и дату записи. Записи в системе электронного бронирования путевок открывается 6 мая. Путевки также будут доступны после 14:00. Записаться можно в «ОРЦ «Родник», смена будет длиться с 23 мая по 5 июня. Путевки предоставляются, если ребенок: