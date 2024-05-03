Ивлеева назвала Путина «дико популярным» и призналась в симпатии к нему

03 мая 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Ивлеева заявила, что уважает Путина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогер Анастасия Ивлеева, известная по проведению скандальной «голой вечеринки», сообщила, что президенту РФ Владимиру Путину не нужен свой собственный блог, он и так является «дико популярным» человеком. Кроме того, девушка призналась в симпатии и уважении к российскому лидеру. «Не нужен, он и так дико популярен в сети», — заявила Ивлеева в интервью ресторатору, организатору концертов, автору tg-канала и ютуб-канала Андрею Третьякову. Таким образом она ответила на вопрос нужно ли главе РФ завести свой блог. Кроме того, Третьяков спросил у блогера, как она относится к Путину. На что Ивлеева ответила, что испытывает к нему уважение и симпатию. Она уточнила, что у нее не было моментов, когда она злилась на российского президента, он всегда ей нравился. Ранее блогер опубликовала в своем личном telegram-канале тизер интервью с Третьяковым. Это первая беседа, на которой присутствовала Ивлеева после скандального мероприятия. Позже вышла полная версия интервью, из которой стало известно, что девушка в свой день рождения посетила Донбасс. Также, по ее словам, она была в Мариуполе и на линии боевого соприкосновения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Анастасия Ивлеева, известная по проведению скандальной «голой вечеринки», сообщила, что президенту РФ Владимиру Путину не нужен свой собственный блог, он и так является «дико популярным» человеком. Кроме того, девушка призналась в симпатии и уважении к российскому лидеру. «Не нужен, он и так дико популярен в сети», — заявила Ивлеева в интервью ресторатору, организатору концертов, автору tg-канала и ютуб-канала Андрею Третьякову. Таким образом она ответила на вопрос нужно ли главе РФ завести свой блог. Кроме того, Третьяков спросил у блогера, как она относится к Путину. На что Ивлеева ответила, что испытывает к нему уважение и симпатию. Она уточнила, что у нее не было моментов, когда она злилась на российского президента, он всегда ей нравился. Ранее блогер опубликовала в своем личном telegram-канале тизер интервью с Третьяковым. Это первая беседа, на которой присутствовала Ивлеева после скандального мероприятия. Позже вышла полная версия интервью, из которой стало известно, что девушка в свой день рождения посетила Донбасс. Также, по ее словам, она была в Мариуполе и на линии боевого соприкосновения.