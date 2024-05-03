Ивлеева призналась, что была в Донбассе на линии соприкосновения

03 мая 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева заявила, что была в Мариуполе Фото: Сергей Карпухин/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогер Анастасия Ивлеева после «голой вечеринки» в свой день рождения посетила Донбасс. По ее словам, она были на линии боевого соприкосновения, а также в Мариуполе. «Я не стала это афишировать, [что на 33-летие посетила Донбасс]. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И во-вторых, <…> для меня это довольно интимный момент… Проехала несколько городов», — заявила Анастасия Ивлеева в интервью ресторатору, организатору концертов Андрею Третьякову. Видео опубликовано на youtube-канале его проекта. День рождение у блогерши было 8 марта. Ивлеева также сказала, что была на линии боевого соприкосновения. Она отметила, что поездка специально нигде не афишировалась, «чтобы выстроить собственное впечатление» о новых территориях. В интервью Ивлеева также рассказала про голую вечеринку, обысках в ее офисе и провальной попытке отрыть бар в Москве. После «голой вечеринки» у многих ее участников начались проблемы с контрактами. Например, так произошло с Киркоровым. После поездки в зону СВО он снова появился на телевидении. Что произошло с остальными участниками «голой вечеринки» — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Анастасия Ивлеева после «голой вечеринки» в свой день рождения посетила Донбасс. По ее словам, она были на линии боевого соприкосновения, а также в Мариуполе. «Я не стала это афишировать, [что на 33-летие посетила Донбасс]. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И во-вторых, <…> для меня это довольно интимный момент… Проехала несколько городов», — заявила Анастасия Ивлеева в интервью ресторатору, организатору концертов Андрею Третьякову. Видео опубликовано на youtube-канале его проекта. День рождение у блогерши было 8 марта. Ивлеева также сказала, что была на линии боевого соприкосновения. Она отметила, что поездка специально нигде не афишировалась, «чтобы выстроить собственное впечатление» о новых территориях. В интервью Ивлеева также рассказала про голую вечеринку, обысках в ее офисе и провальной попытке отрыть бар в Москве. После «голой вечеринки» у многих ее участников начались проблемы с контрактами. Например, так произошло с Киркоровым. После поездки в зону СВО он снова появился на телевидении. Что произошло с остальными участниками «голой вечеринки» — в материале URA.RU.