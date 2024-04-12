В центре Екатеринбурга перекроют улицу на три месяца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
Ремонт закончат 31 июля Фото:

В Екатеринбурге с 25 апреля по 31 июля закроют движение по улице Степана Разина из-за ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“ закроют движение транспорта по улице Степана Разина, от улицы Народной Воли до улицы Декабристов, с 25 апреля по 31 июля. Это связано с проведением реконструкции улиц Народной Воли и Степана Разина», — следует из сообщения.

На участках расставят соответствующие знаки. Маршруты общественного транспорта не изменятся, а объезд для автомобилей организуют по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной Воли.

Ранее URA.RU сообщало, что в другом микрорайоне, на Эльмаше, начнут ремонт тепловых сетей. Из-за чего рабочие перекроют сразу несколько улиц. Движение транспорта на участках ограничат с 1 мая и 16 июля, работы продлятся от двух до шести месяцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге с 25 апреля по 31 июля закроют движение по улице Степана Разина из-за ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“ закроют движение транспорта по улице Степана Разина, от улицы Народной Воли до улицы Декабристов, с 25 апреля по 31 июля. Это связано с проведением реконструкции улиц Народной Воли и Степана Разина», — следует из сообщения. На участках расставят соответствующие знаки. Маршруты общественного транспорта не изменятся, а объезд для автомобилей организуют по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной Воли. Ранее URA.RU сообщало, что в другом микрорайоне, на Эльмаше, начнут ремонт тепловых сетей. Из-за чего рабочие перекроют сразу несколько улиц. Движение транспорта на участках ограничат с 1 мая и 16 июля, работы продлятся от двух до шести месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...