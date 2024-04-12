В центре Екатеринбурга перекроют улицу на три месяца

12 апреля 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Ремонт закончат 31 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге с 25 апреля по 31 июля закроют движение по улице Степана Разина из-за ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“ закроют движение транспорта по улице Степана Разина, от улицы Народной Воли до улицы Декабристов, с 25 апреля по 31 июля. Это связано с проведением реконструкции улиц Народной Воли и Степана Разина», — следует из сообщения. На участках расставят соответствующие знаки. Маршруты общественного транспорта не изменятся, а объезд для автомобилей организуют по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной Воли. Ранее URA.RU сообщало, что в другом микрорайоне, на Эльмаше, начнут ремонт тепловых сетей. Из-за чего рабочие перекроют сразу несколько улиц. Движение транспорта на участках ограничат с 1 мая и 16 июля, работы продлятся от двух до шести месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 25 апреля по 31 июля закроют движение по улице Степана Разина из-за ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“ закроют движение транспорта по улице Степана Разина, от улицы Народной Воли до улицы Декабристов, с 25 апреля по 31 июля. Это связано с проведением реконструкции улиц Народной Воли и Степана Разина», — следует из сообщения. На участках расставят соответствующие знаки. Маршруты общественного транспорта не изменятся, а объезд для автомобилей организуют по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной Воли. Ранее URA.RU сообщало, что в другом микрорайоне, на Эльмаше, начнут ремонт тепловых сетей. Из-за чего рабочие перекроют сразу несколько улиц. Движение транспорта на участках ограничат с 1 мая и 16 июля, работы продлятся от двух до шести месяцев.