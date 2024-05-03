Чемезов озвучил поставки «Ростеха» в зону СВО

Чемезов: «Ростех» поставляет почти 80% вооружений в зону СВО

03 мая 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Сергей Чемезов рассказал главе правительства о том, какая техника поставляется «Ростехом» в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На сегодняшний день почти 80% поставок армии в зону СВО осуществляется предприятиями «Ростеха». На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным третьего мая глава госкорпорации Сергей Чемезов назвал цифры, а также основные виды техники. «Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации», — сказал Чемезов. Его слова транслировались в эфире телеканала «Россия-24». В 2023 году в интересах Минобороны России были поставлены новые серийные самолеты Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, Ил-76МД-90А и Як-130. В этом году «Ростех» уже совершил первые поставки новейших авиационных комплексов по программе гособоронзаказа 2024 года. В апреле ВКС России были переданы первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 и первая партия новых многофункциональных истребителей Су-35С. Среди поставок Чемезов назвал самолеты концерна «Сухой» (Су-57, Су-35, Су-34), а также множество наименований вертолетной и танковой техники, особо обратив внимание на увеличение поставок танков Т-90 «Прорыв». В оснащении армии различными образцами военной техники принимают участие все крупные холдинговые структуры Корпорации — Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», «Высокоточные комплексы», «Уралвагонзавод», «Калашников», «Технодинамика», «Росэлектроника» и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сегодняшний день почти 80% поставок армии в зону СВО осуществляется предприятиями «Ростеха». На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным третьего мая глава госкорпорации Сергей Чемезов назвал цифры, а также основные виды техники. «Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации», — сказал Чемезов. Его слова транслировались в эфире телеканала «Россия-24». В 2023 году в интересах Минобороны России были поставлены новые серийные самолеты Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, Ил-76МД-90А и Як-130. В этом году «Ростех» уже совершил первые поставки новейших авиационных комплексов по программе гособоронзаказа 2024 года. В апреле ВКС России были переданы первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 и первая партия новых многофункциональных истребителей Су-35С. Среди поставок Чемезов назвал самолеты концерна «Сухой» (Су-57, Су-35, Су-34), а также множество наименований вертолетной и танковой техники, особо обратив внимание на увеличение поставок танков Т-90 «Прорыв». В оснащении армии различными образцами военной техники принимают участие все крупные холдинговые структуры Корпорации — Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», «Высокоточные комплексы», «Уралвагонзавод», «Калашников», «Технодинамика», «Росэлектроника» и другие.