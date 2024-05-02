02 мая 2024

Олени в ЯНАО попали в пробки на маршруте по реке Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, глаз, морда, северные олени
Пробки на пути следования оленьих стад случаются редко Фото:

По причине затяжной весны оленеводы ЯНАО не успевают перегнать стада. Задержка касланий (перемещения оленьего стада) привела к пробке на одном из маршрутов в районе реки Обь, сообщает департамент природных ресурсов округа.

«В этом году из-за затяжной весны оленеводы задержались на восточной стороне Оби подольше. На одном из маршрутов выстроилась очередь», — сообщает источник.

Как поясняют специалисты департамента, пробки на пути следования оленьих стад случаются редко. «Пути касланий нескольких семей могут совпадать, поэтому по одному маршруту может проходить несколько оленхозяйств. И если один оленевод задержится, то другая семья может его нагнать», — комментирует публикацию источник.

Ранее сообщалось, что водителей ЯНАО предупредили о начале весенней кочевки оленей. Их путь пролегает через трассы округа, поэтому водителям и оленеводам нужно быть аккуратнее на дорогах.

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По причине затяжной весны оленеводы ЯНАО не успевают перегнать стада. Задержка касланий (перемещения оленьего стада) привела к пробке на одном из маршрутов в районе реки Обь, сообщает департамент природных ресурсов округа. «В этом году из-за затяжной весны оленеводы задержались на восточной стороне Оби подольше. На одном из маршрутов выстроилась очередь», — сообщает источник. Как поясняют специалисты департамента, пробки на пути следования оленьих стад случаются редко. «Пути касланий нескольких семей могут совпадать, поэтому по одному маршруту может проходить несколько оленхозяйств. И если один оленевод задержится, то другая семья может его нагнать», — комментирует публикацию источник. Ранее сообщалось, что водителей ЯНАО предупредили о начале весенней кочевки оленей. Их путь пролегает через трассы округа, поэтому водителям и оленеводам нужно быть аккуратнее на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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