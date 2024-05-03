Общество «Ростех» наладил выпуск 150 видов медтехники Чемезов: «Ростех» наладил выпуск 150 видов медтехники 03 мая 2024 в 13:01 Размер текста - 17 + Мишустин осматривает медицинское оборудование мобильного госпиталя Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России выпускается 150 зарегистрированных видов медицинских изделий и медтехники для различных сфер здравоохранения. Так глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил итоги работы ведомства премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на совещании третьего мая. «Предприятия „Ростех“ выпускают более 150 наименований уже зарегистрированных видов изделий для различных сфер здравоохранения. Линейка продукции постоянно расширяется в соответствии с требованиями и пожеланиями нашего медицинского сообщества. Например, в прошлом году успешно завершена разработка новейшего аппарата искусственной вентиляции легких», — доложил Чемезов. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России выпускается 150 зарегистрированных видов медицинских изделий и медтехники для различных сфер здравоохранения. Так глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил итоги работы ведомства премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на совещании третьего мая. «Предприятия „Ростех“ выпускают более 150 наименований уже зарегистрированных видов изделий для различных сфер здравоохранения. Линейка продукции постоянно расширяется в соответствии с требованиями и пожеланиями нашего медицинского сообщества. Например, в прошлом году успешно завершена разработка новейшего аппарата искусственной вентиляции легких», — доложил Чемезов. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям