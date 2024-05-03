«Ростех» наладил выпуск 150 видов медтехники

Чемезов: «Ростех» наладил выпуск 150 видов медтехники
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Михаил Мишустин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И.Пирогова, голикова татьяна, мишустин михаил, мурашко михаил
Мишустин осматривает медицинское оборудование мобильного госпиталя Фото:

В России выпускается 150 зарегистрированных видов медицинских изделий и медтехники для различных сфер здравоохранения. Так глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил итоги работы ведомства премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на совещании третьего мая.

«Предприятия „Ростех“ выпускают более 150 наименований уже зарегистрированных видов изделий для различных сфер здравоохранения. Линейка продукции постоянно расширяется в соответствии с требованиями и пожеланиями нашего медицинского сообщества. Например, в прошлом году успешно завершена разработка новейшего аппарата искусственной вентиляции легких», — доложил Чемезов. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».

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В России выпускается 150 зарегистрированных видов медицинских изделий и медтехники для различных сфер здравоохранения. Так глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил итоги работы ведомства премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на совещании третьего мая. «Предприятия „Ростех“ выпускают более 150 наименований уже зарегистрированных видов изделий для различных сфер здравоохранения. Линейка продукции постоянно расширяется в соответствии с требованиями и пожеланиями нашего медицинского сообщества. Например, в прошлом году успешно завершена разработка новейшего аппарата искусственной вентиляции легких», — доложил Чемезов. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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