Телеведущая из ХМАО набрала миллионы просмотров в соцсетях, читая детские сказки. Видео

06 мая 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Видеоролик телеведущей из Сургута Марии Лебиги набрал более 4 млн просмотров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Редактор телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Мария Лебига набрала 4 миллиона просмотров в своем блоге, где читает детские стихи и сказки голосом ведущей новостей. Популярный в сети видеоролик про стих о рогатой козе посмотрели даже звезды, среди которых — Сергей Лазарев.



«Произошел симбиоз работы и декрета — так появился блог, для меня это тренировка мозга и развлечение. Иногда для себя читаю что-нибудь новостным голосом, а потом подумала: почему бы не прочитать потешки. Это была спонтанная идея. Не ожидала, что стих „Идет коза рогатая“ наберет 4 миллиона просмотров. Сняла этот видеоролик за 10 минут, пока ребенок ел, и опубликовала», — поделилась с агентством телеведущая.



Видеоролик в формате «сказочных новостей» вызвал интерес и у российских селебрити. «Видео лайкнули Айза Долматова, бывшая жена Гуфа, рэпер Влади из группы „Каста“, певец Денис Клявер, ведущая с Первого канала Екатерина Березовская, Сергей Лазарев», — добавила Лебига. Телеведущая планирует и дальше развивать блог, пока находится в декрете.



Мария Лебига неоднократно становилась победителем различных журналистских конкурсов. Так, в 2020 году она стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-регион в номинации «Лучший ведущий информационной программы».



Среди других блогеров из ХМАО, набирающих популярность, — летчик из Сургута Иван Барсов. Недавно он запустил развлекательный блог с пранками и экспериментами в небе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Редактор телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Мария Лебига набрала 4 миллиона просмотров в своем блоге, где читает детские стихи и сказки голосом ведущей новостей. Популярный в сети видеоролик про стих о рогатой козе посмотрели даже звезды, среди которых — Сергей Лазарев. «Произошел симбиоз работы и декрета — так появился блог, для меня это тренировка мозга и развлечение. Иногда для себя читаю что-нибудь новостным голосом, а потом подумала: почему бы не прочитать потешки. Это была спонтанная идея. Не ожидала, что стих „Идет коза рогатая“ наберет 4 миллиона просмотров. Сняла этот видеоролик за 10 минут, пока ребенок ел, и опубликовала», — поделилась с агентством телеведущая. Видеоролик в формате «сказочных новостей» вызвал интерес и у российских селебрити. «Видео лайкнули Айза Долматова, бывшая жена Гуфа, рэпер Влади из группы „Каста“, певец Денис Клявер, ведущая с Первого канала Екатерина Березовская, Сергей Лазарев», — добавила Лебига. Телеведущая планирует и дальше развивать блог, пока находится в декрете. Мария Лебига неоднократно становилась победителем различных журналистских конкурсов. Так, в 2020 году она стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-регион в номинации «Лучший ведущий информационной программы». Среди других блогеров из ХМАО, набирающих популярность, — летчик из Сургута Иван Барсов. Недавно он запустил развлекательный блог с пранками и экспериментами в небе.