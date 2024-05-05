05 мая 2024
04 мая 2024

Телеведущая из ХМАО набрала миллионы просмотров в соцсетях, читая детские сказки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Видеоролик телеведущей из Сургута Марии Лебиги набрал более 4 млн просмотров Фото:

Редактор телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Мария Лебига набрала 4 миллиона просмотров в своем блоге, где читает детские стихи и сказки голосом ведущей новостей. Популярный в сети видеоролик про стих о рогатой козе посмотрели даже звезды, среди которых — Сергей Лазарев.

«Произошел симбиоз работы и декрета — так появился блог, для меня это тренировка мозга и развлечение. Иногда для себя читаю что-нибудь новостным голосом, а потом подумала: почему бы не прочитать потешки. Это была спонтанная идея. Не ожидала, что стих „Идет коза рогатая“ наберет 4 миллиона просмотров. Сняла этот видеоролик за 10 минут, пока ребенок ел, и опубликовала», — поделилась с агентством телеведущая.

Видеоролик в формате «сказочных новостей» вызвал интерес и у российских селебрити. «Видео лайкнули Айза Долматова, бывшая жена Гуфа, рэпер Влади из группы „Каста“, певец Денис Клявер, ведущая с Первого канала Екатерина Березовская, Сергей Лазарев», — добавила Лебига. Телеведущая планирует и дальше развивать блог, пока находится в декрете.

Мария Лебига неоднократно становилась победителем различных журналистских конкурсов. Так, в 2020 году она стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-регион в номинации «Лучший ведущий информационной программы».

Среди других блогеров из ХМАО, набирающих популярность, — летчик из Сургута Иван Барсов. Недавно он запустил развлекательный блог с пранками и экспериментами в небе.

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Редактор телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Мария Лебига набрала 4 миллиона просмотров в своем блоге, где читает детские стихи и сказки голосом ведущей новостей. Популярный в сети видеоролик про стих о рогатой козе посмотрели даже звезды, среди которых — Сергей Лазарев. «Произошел симбиоз работы и декрета — так появился блог, для меня это тренировка мозга и развлечение. Иногда для себя читаю что-нибудь новостным голосом, а потом подумала: почему бы не прочитать потешки. Это была спонтанная идея. Не ожидала, что стих „Идет коза рогатая“ наберет 4 миллиона просмотров. Сняла этот видеоролик за 10 минут, пока ребенок ел, и опубликовала», — поделилась с агентством телеведущая. Видеоролик в формате «сказочных новостей» вызвал интерес и у российских селебрити. «Видео лайкнули Айза Долматова, бывшая жена Гуфа, рэпер Влади из группы „Каста“, певец Денис Клявер, ведущая с Первого канала Екатерина Березовская, Сергей Лазарев», — добавила Лебига. Телеведущая планирует и дальше развивать блог, пока находится в декрете. Мария Лебига неоднократно становилась победителем различных журналистских конкурсов. Так, в 2020 году она стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-регион в номинации «Лучший ведущий информационной программы». Среди других блогеров из ХМАО, набирающих популярность, — летчик из Сургута Иван Барсов. Недавно он запустил развлекательный блог с пранками и экспериментами в небе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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