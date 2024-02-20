Летчик из Сургута Иван Барсов запустил развлекательный блог, в котором устраивает пранки и проводит эксперименты в небе. В одном из выпусков он пошутил над девушкой, якобы у лайнера отказал двигатель.
«В этом выпуске вы увидите реакцию девушки, которая впервые летает на спортивном самолете на высший пилотаж. Вначале мы сделаем мертвую петлю, бочку. А в конце полета сделаем пранк, как поведет себя девушка при сообщении об отключении двигателя самолета», — говорится в описании видеоролика, опубликованного в группе «Ваня за штурвалом» во «Вконтакте».
Свои видеоролики Барсов публикует в соцсетях в развлекательных целях. Автор блога просит не повторять трюки в небе. «Все трюки, которые вы могли увидеть в этом видео, выполнены с помощью компьютерной графики и профессиональных каскадеров», — отмечает блогер в своих роликах. Он также делает обзоры на самолеты и рассказывает о жизни пилота малой авиации.
Иван Барсов признан одним из лучших пилотов России. Он также является основателем женской пилотажной группы «Барсы».
Видео: YouTube-канал «Ваня за штурвалом»
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