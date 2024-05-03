ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракты в РФ: подробности задержания

Задержанный диверсант планировал серию терактов в России
ФСБ РФ уничтожила украинского агента военной разведки, который готовил теракты на территории России. В том числе они планировались против объектов Минобороны. URA.RU приводит все, что известно о диверсанте и планируемых терактах.
- ФСБ ликвидировала агента ГУР МО Украины, который являлся гражданином России. Он разыскивался в рамках уголовного дела в связи с приготовлениями к диверсиям и незаконном обороте взрывных устройств.
- Мужчина планировал серию терактов на территории РФ. Также готовились нападения на объекты Минобороны в Москве и участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра, который находится в Санкт-Петербурге.
- Диверсант в марте 2024 года приехал в Московский регион из Литвы. Там он планировал заниматься изъятием компонентов взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников и террористической деятельностью.
- Мужчину ликвидировали рядом во время схрона со средствами поражения в Гетчинском районе Ленинградской области. До этого были попытки задержать его в Подмосковье. Средства поражения он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе.
- Во время задержания в Подмосковье мужчина оказывал вооруженное сопротивление, а позже скрылся. В автомобиле, который он бросил во время побега, обнаружили гранаты, компоненты для изготовления СВУ, автоматический пистолет Стечкина, документы, мобильный телефон и другие вещи.
- Из гаража и квартиры, которые мужчина арендовал в Москве, были изъяты боеприпасы, карта литовского отделения шведского банка SwedBank и взрывчатые вещества.
- После осмотра телефона диверсанта, была обнаружена его переписка с куратором, которая подтверждает подготовку теракта в Петербурге. Также по ней удалось выяснить, что мужчина проходил обучение в минно-взрывному и стрелковому делу в Пабраде Вильнюсского уезда Литвы. Впоследствии он планировал принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ и в планах организации Украины, которая хотела «искоренить все русское» в странах Прибалтики. Эта организация планировала совершение терактов в местах пребывания русскоязычных жителей и православных церквях.
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