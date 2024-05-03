ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракты в РФ: подробности задержания

Силовики ликвидировали диверсанта Украины, который планировал теракты в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
Задержанный диверсант планировал серию терактов в России Фото:

ФСБ РФ уничтожила украинского агента военной разведки, который готовил теракты на территории России. В том числе они планировались против объектов Минобороны. URA.RU приводит все, что известно о диверсанте и планируемых терактах.

  • ФСБ ликвидировала агента ГУР МО Украины, который являлся гражданином России. Он разыскивался в рамках уголовного дела в связи с приготовлениями к диверсиям и незаконном обороте взрывных устройств.
  • Мужчина планировал серию терактов на территории РФ. Также готовились нападения на объекты Минобороны в Москве и участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра, который находится в Санкт-Петербурге.
  • Диверсант в марте 2024 года приехал в Московский регион из Литвы. Там он планировал заниматься изъятием компонентов взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников и террористической деятельностью.
  • Мужчину ликвидировали рядом во время схрона со средствами поражения в Гетчинском районе Ленинградской области. До этого были попытки задержать его в Подмосковье. Средства поражения он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе.
  • Во время задержания в Подмосковье мужчина оказывал вооруженное сопротивление, а позже скрылся. В автомобиле, который он бросил во время побега, обнаружили гранаты, компоненты для изготовления СВУ, автоматический пистолет Стечкина, документы, мобильный телефон и другие вещи.
  • Из гаража и квартиры, которые мужчина арендовал в Москве, были изъяты боеприпасы, карта литовского отделения шведского банка SwedBank и взрывчатые вещества.
  • После осмотра телефона диверсанта, была обнаружена его переписка с куратором, которая подтверждает подготовку теракта в Петербурге. Также по ней удалось выяснить, что мужчина проходил обучение в минно-взрывному и стрелковому делу в Пабраде Вильнюсского уезда Литвы. Впоследствии он планировал принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ и в планах организации Украины, которая хотела «искоренить все русское» в странах Прибалтики. Эта организация планировала совершение терактов в местах пребывания русскоязычных жителей и православных церквях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ РФ уничтожила украинского агента военной разведки, который готовил теракты на территории России. В том числе они планировались против объектов Минобороны. URA.RU приводит все, что известно о диверсанте и планируемых терактах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...