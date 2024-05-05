05 мая 2024
04 мая 2024

Тюменцев заставят станцевать под рейв на гастролях театра из Санкт-Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль-рейв театра из Санкт-Петербурга создан по мотивам реальных историй подростков из провинциального города Фото:

В Тюмени состоится премьера спектакля о подростках, которые выросли и повзрослели в 1990-е годы в провинциальном русском городе. Как сообщила URA.RU организатор гастролей театра в Тюмени Светлана Ханжина, во время спектакля зрители в перерывах будут танцевать вместе с актерами под рейв-музыку.

«Режиссер спектакля Дмитрий Крестьянкин сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге, но родом он из Тулы. И однажды на каникулах он приехал домой и взял интервью у своих друзей, с которыми они росли вместе в 90-е годы, испытав все прелести этого времени на себе. Так и получился спектакль „Квадрат“ о тех временах. Как такового одного персонажа и его сюжетной линии в постановке нет, но все эти интервью собраны в драматургию — там есть пять парней и у каждого своя роль. А рейв — потому что между сценами зрители могут танцевать вместе с актерами под хиты девяностых», — рассказала URA.RU Светлана Ханжина.

Пьеса Дмитрия Крестьянкина «Квадрат» вошла в шорт-лист драматургического конкурса пьес о 90-х «Ельцин-центра» в Екатеринбурге — «Зачем я это помню?». Название пьесы выбрано в честь популярной дворовой игры «Квадрат» для которой расчерчивали квадраты на асфальте и кидали в них мячом.

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В Тюмени состоится премьера спектакля о подростках, которые выросли и повзрослели в 1990-е годы в провинциальном русском городе. Как сообщила URA.RU организатор гастролей театра в Тюмени Светлана Ханжина, во время спектакля зрители в перерывах будут танцевать вместе с актерами под рейв-музыку. «Режиссер спектакля Дмитрий Крестьянкин сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге, но родом он из Тулы. И однажды на каникулах он приехал домой и взял интервью у своих друзей, с которыми они росли вместе в 90-е годы, испытав все прелести этого времени на себе. Так и получился спектакль „Квадрат“ о тех временах. Как такового одного персонажа и его сюжетной линии в постановке нет, но все эти интервью собраны в драматургию — там есть пять парней и у каждого своя роль. А рейв — потому что между сценами зрители могут танцевать вместе с актерами под хиты девяностых», — рассказала URA.RU Светлана Ханжина. Пьеса Дмитрия Крестьянкина «Квадрат» вошла в шорт-лист драматургического конкурса пьес о 90-х «Ельцин-центра» в Екатеринбурге — «Зачем я это помню?». Название пьесы выбрано в честь популярной дворовой игры «Квадрат» для которой расчерчивали квадраты на асфальте и кидали в них мячом.
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