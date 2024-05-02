Тюменские силовики пресекли въезд в регион группы мигрантов-извращенцев

03 мая 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Тюменские силовики остановили группу мигрантов, которые хотели заехать в Тюмень Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменские силовики не дали заехать в регион группе граждан из Центральной Азии, которые увлекались просмотром детской порнографии. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым ведомствам. «Порядка 10 иностранцев хотели попасть на территорию Тюменской области. В ходе проверок выяснилось, что приезжие — любители посмотреть порнографию с детьми и животными. Помимо этого, вскрылось, что среди мечтавших пересечь границу были русофобы, нацисты и уже ранее депортированные мигранты», — сообщают собеседники агентства. Ранее МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева и вручил ему ноту протеста. Ведомство констатировало серьезную озабоченность «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к мигрантам в России и нарушением их прав и свобод. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские силовики не дали заехать в регион группе граждан из Центральной Азии, которые увлекались просмотром детской порнографии. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым ведомствам. «Порядка 10 иностранцев хотели попасть на территорию Тюменской области. В ходе проверок выяснилось, что приезжие — любители посмотреть порнографию с детьми и животными. Помимо этого, вскрылось, что среди мечтавших пересечь границу были русофобы, нацисты и уже ранее депортированные мигранты», — сообщают собеседники агентства. Ранее МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева и вручил ему ноту протеста. Ведомство констатировало серьезную озабоченность «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к мигрантам в России и нарушением их прав и свобод.