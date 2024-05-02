02 мая 2024

Тюменские силовики пресекли въезд в регион группы мигрантов-извращенцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские силовики остановили группу мигрантов, которые хотели заехать в Тюмень Фото:

Тюменские силовики не дали заехать в регион группе граждан из Центральной Азии, которые увлекались просмотром детской порнографии. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым ведомствам.

«Порядка 10 иностранцев хотели попасть на территорию Тюменской области. В ходе проверок выяснилось, что приезжие — любители посмотреть порнографию с детьми и животными. Помимо этого, вскрылось, что среди мечтавших пересечь границу были русофобы, нацисты и уже ранее депортированные мигранты», — сообщают собеседники агентства.

Ранее МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева и вручил ему ноту протеста. Ведомство констатировало серьезную озабоченность «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к мигрантам в России и нарушением их прав и свобод.

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Тюменские силовики не дали заехать в регион группе граждан из Центральной Азии, которые увлекались просмотром детской порнографии. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым ведомствам. «Порядка 10 иностранцев хотели попасть на территорию Тюменской области. В ходе проверок выяснилось, что приезжие — любители посмотреть порнографию с детьми и животными. Помимо этого, вскрылось, что среди мечтавших пересечь границу были русофобы, нацисты и уже ранее депортированные мигранты», — сообщают собеседники агентства. Ранее МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева и вручил ему ноту протеста. Ведомство констатировало серьезную озабоченность «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к мигрантам в России и нарушением их прав и свобод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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