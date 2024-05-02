Мать тюменского вундеркинда переживает за ее психическое здоровье из-за пристального внимания СМИ

Тюменка, воспитавшая девочку — вундеркинда жалуется на слишком пристальное внимание СМИ к успехам своей дочери. Как рассказала URA.RU Мария Серова, из-за частных запросов от журналистов она переживает за психическое здоровье дочери. Екатерина Серова в 13 лет готовится поступать в Московский государственный университет (МГУ).
«В последнее время в интернете и в ряде СМИ было слишком много внимания к нашей семье. В связи с чем мною было принято решение ограничить общение по этому поводу. Так как я считаю, что это может негативно сказаться на психологическом благополучии моих детей. Я буду готова ответить на все вопросы в августе, если это еще будет актуально», — сообщила URA.RU Мария Серова.
Школьница готовится к вступительным экзаменам в МГУ, у нее отличные отметки по точным наукам — физике, математике и программированию. Семиклассница неоднократно занимала призовые места на олимпиадах, в частности, на университетской олимпиаде «Бельчонок». Екатерина Серова получила стипендию от главы города Тюмени Руслана Кухарука, которую планирует потратить на покупку гитары.
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Тюменка, воспитавшая девочку — вундеркинда жалуется на слишком пристальное внимание СМИ к успехам своей дочери. Как рассказала URA.RU Мария Серова, из-за частных запросов от журналистов она переживает за психическое здоровье дочери. Екатерина Серова в 13 лет готовится поступать в Московский государственный университет (МГУ). «В последнее время в интернете и в ряде СМИ было слишком много внимания к нашей семье. В связи с чем мною было принято решение ограничить общение по этому поводу. Так как я считаю, что это может негативно сказаться на психологическом благополучии моих детей. Я буду готова ответить на все вопросы в августе, если это еще будет актуально», — сообщила URA.RU Мария Серова. Школьница готовится к вступительным экзаменам в МГУ, у нее отличные отметки по точным наукам — физике, математике и программированию. Семиклассница неоднократно занимала призовые места на олимпиадах, в частности, на университетской олимпиаде «Бельчонок». Екатерина Серова получила стипендию от главы города Тюмени Руслана Кухарука, которую планирует потратить на покупку гитары.