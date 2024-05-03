Стало известно, чьи трупы лежали в могиле, тайну которой раскрыл свердловский силовик

В свердловском поселке в одной могиле нашли трупы женщины и двух мужчин

03 мая 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Тела нашли работники похоронной службы «Скорбь» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Три трупа, которые обнаружили в одной могиле на кладбище в Шале (Свердловская область), могут принадлежать Сергею Ардашеву (1965 г. р.), Федору Хафизову (1982 г. р.) и Нине Пилиной (1950 г. р.). Как стало известно URA.RU, тела могли пролежать в земле от десяти месяцев до нескольких лет. Тайну могилы раскрыл бывший шалинский участковый Юрий Золотко, который позднее стал фигурантом уголовного дела. «Установлено, что ранее трупы подвергались секционному исследованию. Сейчас установить причину смерти не представляется возможным. Но из заключений экспертов следует, что тела могут принадлежать Ардашеву Сергею Ивановичу, Хафизову Федору Зайнидиновичу и Пилиной Нине Петровне», — рассказал собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Согласно материалам силовиков (имеются в распоряжении URA.RU), в 2019 году судмедэксперты уже исследовали тела. Они предположили, что причиной смерти Пилиной и Ардашева могло стать заболевание, а Хафизова — асфиксия от закрытия дыхательных путей пищей. Их трупы якобы были признаны невостребованными (за захоронение которых не взялись родственники или иные люди — прим. URA.RU). В том же году один из сотрудников похоронного агентства «Ритуал» мог закопать их в одной могиле. Директор организации об этом знал. Силовикам он сказал, что работник сделал это «по своей недисциплинированности». В феврале 2022 года на закопанные тела наткнулись рабочие бюро «Скорбь». Они копали могилу для 93-летней Матрены Азовцевой. Когда в конце 2023 года Золотко публично рассказал о могиле, то родственник усопшей обратился в агентство с претензией. Бюро предложило ему перезахоронить пенсионерку в отдельную могилу — мужчина согласился. Ему и другим близким были принесены извинения. Золотко обвинил начальство местной полиции в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в ОВД, установили, что информация экс-силовика не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовно дело за превышение должностных полномочий. Его сначала обвинили в избиении троих мужчин, позже появился еще один пострадавший. Суд отправил Юрия под домашний арест. Затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Судебные разбирательства до сих пор продолжаются. Подробнее о деле неуступчивого силовика — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три трупа, которые обнаружили в одной могиле на кладбище в Шале (Свердловская область), могут принадлежать Сергею Ардашеву (1965 г. р.), Федору Хафизову (1982 г. р.) и Нине Пилиной (1950 г. р.). Как стало известно URA.RU, тела могли пролежать в земле от десяти месяцев до нескольких лет. Тайну могилы раскрыл бывший шалинский участковый Юрий Золотко, который позднее стал фигурантом уголовного дела. «Установлено, что ранее трупы подвергались секционному исследованию. Сейчас установить причину смерти не представляется возможным. Но из заключений экспертов следует, что тела могут принадлежать Ардашеву Сергею Ивановичу, Хафизову Федору Зайнидиновичу и Пилиной Нине Петровне», — рассказал собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Согласно материалам силовиков (имеются в распоряжении URA.RU), в 2019 году судмедэксперты уже исследовали тела. Они предположили, что причиной смерти Пилиной и Ардашева могло стать заболевание, а Хафизова — асфиксия от закрытия дыхательных путей пищей. Их трупы якобы были признаны невостребованными (за захоронение которых не взялись родственники или иные люди — прим. URA.RU). В том же году один из сотрудников похоронного агентства «Ритуал» мог закопать их в одной могиле. Директор организации об этом знал. Силовикам он сказал, что работник сделал это «по своей недисциплинированности». В феврале 2022 года на закопанные тела наткнулись рабочие бюро «Скорбь». Они копали могилу для 93-летней Матрены Азовцевой. Когда в конце 2023 года Золотко публично рассказал о могиле, то родственник усопшей обратился в агентство с претензией. Бюро предложило ему перезахоронить пенсионерку в отдельную могилу — мужчина согласился. Ему и другим близким были принесены извинения. Золотко обвинил начальство местной полиции в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в ОВД, установили, что информация экс-силовика не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовно дело за превышение должностных полномочий. Его сначала обвинили в избиении троих мужчин, позже появился еще один пострадавший. Суд отправил Юрия под домашний арест. Затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Судебные разбирательства до сих пор продолжаются. Подробнее о деле неуступчивого силовика — в сюжете URA.RU.