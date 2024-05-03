Путин предложил обсудить бюджетные планы до 2030 года. Скрин

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин провел совещание по экономическим вопросам Фото:

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с правительством РФ. Темой обсуждения стали бюджетные планы страны до 2030 года.

«Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года», — сказал Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Путин напомнил, что на прошлом совещании, которое состоялось 27 апреля, обсуждался прогноз социально-экономического развития страны. Президент пояснил, что это является основой для составления госпрограмм и проектов, для их финансирования и практической реализации. Он добавил, что при обсуждении планов нужно сохранить сбалансированные и реалистичные подходы в области бюджетной политики, планировать документа на основе бюджетных правил.

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Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с правительством РФ. Темой обсуждения стали бюджетные планы страны до 2030 года. «Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года», — сказал Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Путин напомнил, что на прошлом совещании, которое состоялось 27 апреля, обсуждался прогноз социально-экономического развития страны. Президент пояснил, что это является основой для составления госпрограмм и проектов, для их финансирования и практической реализации. Он добавил, что при обсуждении планов нужно сохранить сбалансированные и реалистичные подходы в области бюджетной политики, планировать документа на основе бюджетных правил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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