Сколько денег получат тюменцы, пострадавшие от паводка

Пострадавшим от паводка тюменцам выплатят от 10 000 до миллиона рублей

03 мая 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Выплаты положены за утрату имущества, гибель близких и травмы, полученные в результате паводка Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жителям Тюменской области, пострадавшим от паводка, положена материальная помощь. Ее суммы разнятся в зависимости от ущерба, причиненного людям стихией — от 10 000 до одного миллиона рублей. Подробности изложены в постановлении правительства региона, опубликованном на официальном портале правовых актов. Выплаты за утрату имущества из-за паводка Граждане имеют право на следующие виды финансовой поддержки: единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей на человека;

компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости — 50 000 рублей на человека;

компенсация за полную утрату имущества — 100 000 рублей на человека. К имуществу первой необходимости относятся ряд предметов. Это холодильники, газовые плиты, шкафы для посуды, столы и стулья, кровати и диваны, телевизоры и радиоприемники, насосы для подачи воды, водонагреватели и переносные котлы. Пособие родственникам погибших и пострадавшим от паводка Близким родственникам человека, погибшего в результате ЧС, положено единовременное пособие в размере миллиона рублей. Оно пропорционально делится между близкими членами семьи: детьми, супругами и родителями, а также теми, кто находился на иждивении усопшего. Гражданам, получившим травмы, также будут предоставлены выплаты. Их размер зависит от полученного вреда здоровью: при тяжком или среднем — 400 000 рублей;

при легком — 200 000 рублей. Процедура получения выплат при паводке Жители Тюменской области могут обратиться за финансовой помощью не позднее шести месяцев после объявления режима ЧС. Для получения единовременного пособия — не позднее 12 месяцев. Заявления на выплаты принимаются департаментом социального развития региона и территориальными управлениями соцзащиты. Обращение возможно как лично, так и через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Тюменской области, пострадавшим от паводка, положена материальная помощь. Ее суммы разнятся в зависимости от ущерба, причиненного людям стихией — от 10 000 до одного миллиона рублей. Подробности изложены в постановлении правительства региона, опубликованном на официальном портале правовых актов. Выплаты за утрату имущества из-за паводка Граждане имеют право на следующие виды финансовой поддержки: К имуществу первой необходимости относятся ряд предметов. Это холодильники, газовые плиты, шкафы для посуды, столы и стулья, кровати и диваны, телевизоры и радиоприемники, насосы для подачи воды, водонагреватели и переносные котлы. Пособие родственникам погибших и пострадавшим от паводка Близким родственникам человека, погибшего в результате ЧС, положено единовременное пособие в размере миллиона рублей. Оно пропорционально делится между близкими членами семьи: детьми, супругами и родителями, а также теми, кто находился на иждивении усопшего. Гражданам, получившим травмы, также будут предоставлены выплаты. Их размер зависит от полученного вреда здоровью: Процедура получения выплат при паводке Жители Тюменской области могут обратиться за финансовой помощью не позднее шести месяцев после объявления режима ЧС. Для получения единовременного пособия — не позднее 12 месяцев. Заявления на выплаты принимаются департаментом социального развития региона и территориальными управлениями соцзащиты. Обращение возможно как лично, так и через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».