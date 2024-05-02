02 мая 2024

Сколько денег получат тюменцы, пострадавшие от паводка

Пострадавшим от паводка тюменцам выплатят от 10 000 до миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Афонькино, паводок. Афонькино , наводнение
Выплаты положены за утрату имущества, гибель близких и травмы, полученные в результате паводка Фото:
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Жителям Тюменской области, пострадавшим от паводка, положена материальная помощь. Ее суммы разнятся в зависимости от ущерба, причиненного людям стихией — от 10 000 до одного миллиона рублей. Подробности изложены в постановлении правительства региона, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Выплаты за утрату имущества из-за паводка

Граждане имеют право на следующие виды финансовой поддержки:

  • единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей на человека;
  • компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости — 50 000 рублей на человека;
  • компенсация за полную утрату имущества — 100 000 рублей на человека.

К имуществу первой необходимости относятся ряд предметов. Это холодильники, газовые плиты, шкафы для посуды, столы и стулья, кровати и диваны, телевизоры и радиоприемники, насосы для подачи воды, водонагреватели и переносные котлы.

Пособие родственникам погибших и пострадавшим от паводка

Близким родственникам человека, погибшего в результате ЧС, положено единовременное пособие в размере миллиона рублей. Оно пропорционально делится между близкими членами семьи: детьми, супругами и родителями, а также теми, кто находился на иждивении усопшего.

Гражданам, получившим травмы, также будут предоставлены выплаты. Их размер зависит от полученного вреда здоровью:

  • при тяжком или среднем — 400 000 рублей;
  • при легком — 200 000 рублей.

Процедура получения выплат при паводке

Жители Тюменской области могут обратиться за финансовой помощью не позднее шести месяцев после объявления режима ЧС. Для получения единовременного пособия — не позднее 12 месяцев.

Заявления на выплаты принимаются департаментом социального развития региона и территориальными управлениями соцзащиты. Обращение возможно как лично, так и через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

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Жителям Тюменской области, пострадавшим от паводка, положена материальная помощь. Ее суммы разнятся в зависимости от ущерба, причиненного людям стихией — от 10 000 до одного миллиона рублей. Подробности изложены в постановлении правительства региона, опубликованном на официальном портале правовых актов. Выплаты за утрату имущества из-за паводка Граждане имеют право на следующие виды финансовой поддержки: К имуществу первой необходимости относятся ряд предметов. Это холодильники, газовые плиты, шкафы для посуды, столы и стулья, кровати и диваны, телевизоры и радиоприемники, насосы для подачи воды, водонагреватели и переносные котлы. Пособие родственникам погибших и пострадавшим от паводка Близким родственникам человека, погибшего в результате ЧС, положено единовременное пособие в размере миллиона рублей. Оно пропорционально делится между близкими членами семьи: детьми, супругами и родителями, а также теми, кто находился на иждивении усопшего. Гражданам, получившим травмы, также будут предоставлены выплаты. Их размер зависит от полученного вреда здоровью: Процедура получения выплат при паводке Жители Тюменской области могут обратиться за финансовой помощью не позднее шести месяцев после объявления режима ЧС. Для получения единовременного пособия — не позднее 12 месяцев. Заявления на выплаты принимаются департаментом социального развития региона и территориальными управлениями соцзащиты. Обращение возможно как лично, так и через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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