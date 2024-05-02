Сколько денег получат тюменцы, пострадавшие от паводка

Жителям Тюменской области, пострадавшим от паводка, положена материальная помощь. Ее суммы разнятся в зависимости от ущерба, причиненного людям стихией — от 10 000 до одного миллиона рублей. Подробности изложены в постановлении правительства региона, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Выплаты за утрату имущества из-за паводка
Граждане имеют право на следующие виды финансовой поддержки:
- единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей на человека;
- компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости — 50 000 рублей на человека;
- компенсация за полную утрату имущества — 100 000 рублей на человека.
К имуществу первой необходимости относятся ряд предметов. Это холодильники, газовые плиты, шкафы для посуды, столы и стулья, кровати и диваны, телевизоры и радиоприемники, насосы для подачи воды, водонагреватели и переносные котлы.
Пособие родственникам погибших и пострадавшим от паводка
Близким родственникам человека, погибшего в результате ЧС, положено единовременное пособие в размере миллиона рублей. Оно пропорционально делится между близкими членами семьи: детьми, супругами и родителями, а также теми, кто находился на иждивении усопшего.
Гражданам, получившим травмы, также будут предоставлены выплаты. Их размер зависит от полученного вреда здоровью:
- при тяжком или среднем — 400 000 рублей;
- при легком — 200 000 рублей.
Процедура получения выплат при паводке
Жители Тюменской области могут обратиться за финансовой помощью не позднее шести месяцев после объявления режима ЧС. Для получения единовременного пособия — не позднее 12 месяцев.
Заявления на выплаты принимаются департаментом социального развития региона и территориальными управлениями соцзащиты. Обращение возможно как лично, так и через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
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