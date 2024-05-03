В Берлине загорелся крупный оборонный завод, производящий ПВО для Украины. Видео

03 мая 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

В Берлине горит завод производителя систем ПВО Iris-T Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сильный пожар охватил металлургическое предприятие Diehl Metal Applications в Берлине. Об этом сообщают местные издания. На предприятии, помимо прочего, производят ПВО для Украины. «На улице Am Stichkanal на предприятии Diehl Metal Applications GmbH произошел пожар. Группа Diehl активно работает, в частности, в военной промышленности. На месте происшествия работает пожарная бригада Берлина со 130 сотрудниками экстренных служб», — говорится на сайте Berliner Zeitung. Как передает BZ Berlin со ссылкой на пожарных, пламя охватило четыре этажа, часть здания обрушилась. Внутри находились химикаты, в том числе синильная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. Пожарные предупредили о риске загрязнения воздуха. Жителям советуют закрыть окна и сидеть дома. Diehl Metal Applications GmbH работает как металлообрабатывающая компания. Компания предлагает медные сплавы, фасонные детали, кольца, прутки, трубы, профили, а также металлопластиковые гибридные детали. Diehl Metal Applications обслуживает клиентов по всему миру, в том числе производит ПВО для Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сильный пожар охватил металлургическое предприятие Diehl Metal Applications в Берлине. Об этом сообщают местные издания. На предприятии, помимо прочего, производят ПВО для Украины. «На улице Am Stichkanal на предприятии Diehl Metal Applications GmbH произошел пожар. Группа Diehl активно работает, в частности, в военной промышленности. На месте происшествия работает пожарная бригада Берлина со 130 сотрудниками экстренных служб», — говорится на сайте Berliner Zeitung. Как передает BZ Berlin со ссылкой на пожарных, пламя охватило четыре этажа, часть здания обрушилась. Внутри находились химикаты, в том числе синильная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. Пожарные предупредили о риске загрязнения воздуха. Жителям советуют закрыть окна и сидеть дома. Diehl Metal Applications GmbH работает как металлообрабатывающая компания. Компания предлагает медные сплавы, фасонные детали, кольца, прутки, трубы, профили, а также металлопластиковые гибридные детали. Diehl Metal Applications обслуживает клиентов по всему миру, в том числе производит ПВО для Украины.