Сильный пожар охватил металлургическое предприятие Diehl Metal Applications в Берлине. Об этом сообщают местные издания. На предприятии, помимо прочего, производят ПВО для Украины.
«На улице Am Stichkanal на предприятии Diehl Metal Applications GmbH произошел пожар. Группа Diehl активно работает, в частности, в военной промышленности. На месте происшествия работает пожарная бригада Берлина со 130 сотрудниками экстренных служб», —
Как передает BZ Berlin со ссылкой на пожарных, пламя охватило четыре этажа, часть здания обрушилась. Внутри находились химикаты, в том числе синильная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. Пожарные предупредили о риске загрязнения воздуха. Жителям советуют закрыть окна и сидеть дома.
Diehl Metal Applications GmbH работает как металлообрабатывающая компания. Компания предлагает медные сплавы, фасонные детали, кольца, прутки, трубы, профили, а также металлопластиковые гибридные детали. Diehl Metal Applications обслуживает клиентов по всему миру, в том числе производит ПВО для Украины.
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