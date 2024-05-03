В Берлине загорелся крупный оборонный завод, производящий ПВО для Украины. Видео

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Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, дым, пожар, пожарная лестница
В Берлине горит завод производителя систем ПВО Iris-T Фото:

Сильный пожар охватил металлургическое предприятие Diehl Metal Applications в Берлине. Об этом сообщают местные издания. На предприятии, помимо прочего, производят ПВО для Украины.

«На улице Am Stichkanal на предприятии Diehl Metal Applications GmbH произошел пожар. Группа Diehl активно работает, в частности, в военной промышленности. На месте происшествия работает пожарная бригада Берлина со 130 сотрудниками экстренных служб», — говорится на сайте Berliner Zeitung.

Как передает BZ Berlin со ссылкой на пожарных, пламя охватило четыре этажа, часть здания обрушилась. Внутри находились химикаты, в том числе синильная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. Пожарные предупредили о риске загрязнения воздуха. Жителям советуют закрыть окна и сидеть дома.

Diehl Metal Applications GmbH работает как металлообрабатывающая компания. Компания предлагает медные сплавы, фасонные детали, кольца, прутки, трубы, профили, а также металлопластиковые гибридные детали. Diehl Metal Applications обслуживает клиентов по всему миру, в том числе производит ПВО для Украины.

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Сильный пожар охватил металлургическое предприятие Diehl Metal Applications в Берлине. Об этом сообщают местные издания. На предприятии, помимо прочего, производят ПВО для Украины. «На улице Am Stichkanal на предприятии Diehl Metal Applications GmbH произошел пожар. Группа Diehl активно работает, в частности, в военной промышленности. На месте происшествия работает пожарная бригада Берлина со 130 сотрудниками экстренных служб», — говорится на сайте Berliner Zeitung. Как передает BZ Berlin со ссылкой на пожарных, пламя охватило четыре этажа, часть здания обрушилась. Внутри находились химикаты, в том числе синильная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. Пожарные предупредили о риске загрязнения воздуха. Жителям советуют закрыть окна и сидеть дома. Diehl Metal Applications GmbH работает как металлообрабатывающая компания. Компания предлагает медные сплавы, фасонные детали, кольца, прутки, трубы, профили, а также металлопластиковые гибридные детали. Diehl Metal Applications обслуживает клиентов по всему миру, в том числе производит ПВО для Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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