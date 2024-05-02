В Салехарде ищут подрядчика на ремонт старейшего в городе здания (архивное фото). Фото: Илья Московец © URA.RU

В муниципалитете Салехарда выделяют 67 млн рублей на реконструкцию старейшего в округе здания инородческих управ. Сейчас заказчик работ ищет подрядчика. О готовящейся реконструкции сообщает администрация столицы Ямала.

«В Салехарде будет отремонтировано здание инородческих управ 1901 года постройки. Сейчас ведется поиск подрядчика для проведения капитального ремонта здания. Работы планируют начать уже в июне», — сообщают авторы telegram-канала «Администрация Салехарда».

Первое административное здание Салехарда было построено в 1901 году. «Здесь располагалась первая прокуратура, проходил первый окружной съезд народных депутатов. Решение о переименовании Обдорска в Салехард принято именно здесь», — поясняет источник.

Сейчас аукцион на проведение ремонтных работ находится в стадии «Работа комиссии». Начальная цена контракта — 67 435 068 рублей, сообщает ЕИС «Закупки».

В деревянном доме планируют заменить все инженерные коммуникации, кровлю и даже фасад. «Архитектура здания останется такой же. Проектом предусмотрено придать зданию первоначальный вид, будет использована такая же срубная конструкция, в той же стилистике. Работы планируем закончить в 2025 году», — цитирует источник слова директора МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства» Михаила Бестаева.

Здание станет частью культурно-исторической концепции Обдорского острога. «Здесь планируется проводить культурно-досуговые мероприятия для жителей, которые станут прекрасным дополнением к развитию острога и пешеходной улицы Ленина», — уточняет источник.

Ранее сообщалось, что в Салехард доставили Вертолет МИ-24. Он украсит пантеон в городском парке Победы.

В этом доме располагалась первая прокуратура, проходил первый окружной съезд народных депутатов. Решение о переименовании Обдорска в Салехард принято именно здесь. Администрация Салехарда .