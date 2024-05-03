В Чебаркуле экс-боец СВО до смерти избил ветерана войны в Чечне

Полученные при избиении травмы оказались смертельными для ветерана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) вернувшийся из зоны СВО местный житель Иван Кумов до смерти избил земляка, ветерана боевых действий в Чечне Алексея Худякова. Но, по словам жены погибшего, Ольги, после случившегося Кумов продолжает оставаться на свободе.

«Все произошло в конце апреля. Леша поехал в аптеку за таблетками от аллергии, а в итоге оказался в больнице. Свидетели произошедшего рассказали, что видели, как мой муж лежал у машины, а рядом находился Кумов и кричал, что так ему (моему мужу) и надо», — рассказала URA.RU Ольга.

Узнав о случившемся, женщина приехала в больницу. По ее словам, у ее супруга были зафиксированы множественные гематомы. Местные врачи не рискнули отправлять его на лечение в Челябинск. По итогу травмы начали прогрессировать, и мужчина скончался.

«Когда мужа доставили в больницу полиция зафиксировала инцидент с избиением. Но после было установлено, что Кумов был на СВО. Вернулся домой после ранения. Поэтому дело было направлено из полиции в ВСО по Чебаркульскому гарнизону. Однако Кумова так никто и не задержал. Местные его видят в городе, к нему приходят друзья», — добавила женщина.

Семья Худякова направила обращения в правоохранительные и надзорные органы. Но пока ситуация остается без изменений. Обращения имеются в распоряжении редакции. URA.RU направило запросы в пресс-службы Военной прокуратуры Центрального военного округа, Главного военно-следственного управления по Центральному военному округу, военно-следственного отдела по Чебаркульскому гарнизону. Ответы будут опубликованы после их получения.

Кумов ранее уже был неоднократно судим. В Чебаркуле его знают по погрому в баре «От заката до рассвета», который он устроил в 2019 году. Поводом для этого, якобы, стало то, что Кумову не доложили шашлыка в порцию. Решить вопрос мирно не получилось, в ход пошли кулаки. По итогу от действий разъяренного мужчины пострадал охранник заведения, сам бар подвергся разгрому. После произошедшего Кумов попытался скрыться от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Его оперативно задержали.

В августе 2020 года Кумова вновь судили. В этот раз за угон автомобиля. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний ему назначили наказание в виде двух лет и девяти месяцев колонии строгого режима.