Курганцев накормят куличами и научат красить яйца: афиша на Пасху

Курганские власти готовят концерты к Пасхе

03 мая 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Курганские Фаберже соберутся на роспись яиц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Кургане во всю готовятся отмечать православный праздник — Пасху. Для жителей устроят гулянья, пир с куличами и необычные мастер-классы. Корреспондент URA.RU собрала общую информацию о том, куда сходить на Пасху и где можно почувствовать себя настоящим Фаберже. «Скоро наступит самый радостный и светлый праздник для всех православных — Пасха. В этот день весь мир наполняется особой атмосферой радости, надежды и любви. В Кургане в день Пасхи, 5 мая, на Троицкой площади состоится Пасхальный фестиваль», — рассказывают чиновники мэрии Кургана. Ароматные куличи, если верить чиновникам, будут на Троицкой площади. Ими угостят всех посетителей. Но самое интересное — мастер-класс по росписи пасхальных яиц. Хоть на них и нельзя будет сколотить состояние, как у Карла Фаберже, все же порадовать ими близких и друзей удастся. Главное помнить, что не яйца красят человека, а человек яйца. Для детей тоже найдутся развлечения: организаторы сделают игровую зону. А пока самые юные курганцы будут заняты важными делами, взрослых зовут соревноваться в конкурсе на самый лучший кулич. Культурные мероприятия также присутствуют. Например, на Пасху выступит заслуженный артист России Виктор Сорокин (бывший участник знаменитого Кубанского казачьего хора), а месте с ним и Московский театр песни «Яр». Все это пройдет с 15:00 до 16:00 все на той же Троицкой площади. К Пасхе готовятся и вся Курганская область. Афиши уже публикуют в Кетовском, Шадринском, Далматовском, Шатровском и других округах. Там гулянья начнутся с 4 мая, а закончатся — 7 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане во всю готовятся отмечать православный праздник — Пасху. Для жителей устроят гулянья, пир с куличами и необычные мастер-классы. Корреспондент URA.RU собрала общую информацию о том, куда сходить на Пасху и где можно почувствовать себя настоящим Фаберже. «Скоро наступит самый радостный и светлый праздник для всех православных — Пасха. В этот день весь мир наполняется особой атмосферой радости, надежды и любви. В Кургане в день Пасхи, 5 мая, на Троицкой площади состоится Пасхальный фестиваль», — рассказывают чиновники мэрии Кургана. Ароматные куличи, если верить чиновникам, будут на Троицкой площади. Ими угостят всех посетителей. Но самое интересное — мастер-класс по росписи пасхальных яиц. Хоть на них и нельзя будет сколотить состояние, как у Карла Фаберже, все же порадовать ими близких и друзей удастся. Главное помнить, что не яйца красят человека, а человек яйца. Для детей тоже найдутся развлечения: организаторы сделают игровую зону. А пока самые юные курганцы будут заняты важными делами, взрослых зовут соревноваться в конкурсе на самый лучший кулич. Культурные мероприятия также присутствуют. Например, на Пасху выступит заслуженный артист России Виктор Сорокин (бывший участник знаменитого Кубанского казачьего хора), а месте с ним и Московский театр песни «Яр». Все это пройдет с 15:00 до 16:00 все на той же Троицкой площади. К Пасхе готовятся и вся Курганская область. Афиши уже публикуют в Кетовском, Шадринском, Далматовском, Шатровском и других округах. Там гулянья начнутся с 4 мая, а закончатся — 7 мая.