Захарова предупредила о новой атаке на Крымский мост

Захарова: Украина готовится к новой атаке на Крымский мост

03 мая 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Мария Захарова предупредила Запад о том, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обернутся провалом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина при поддержке Запада готовит удар по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предупредила об ответном ударе. «Киев открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция ведется на канале МИД РФ на Rutube. Она предупредила Запад о том, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обернутся провалом, а за ними последует удар возмездия. Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выразил намек на возможное нападение на Крымский мост в текущем году. Он опубликовал список шести основных типов мостов на 2024 год, при этом если на каждый тип он опубликовал картинку с соответствующим изображением моста, то надписью «Керченские мосты» озаглавлена пустая картинка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина при поддержке Запада готовит удар по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предупредила об ответном ударе. «Киев открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция ведется на канале МИД РФ на Rutube. Она предупредила Запад о том, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обернутся провалом, а за ними последует удар возмездия. Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выразил намек на возможное нападение на Крымский мост в текущем году. Он опубликовал список шести основных типов мостов на 2024 год, при этом если на каждый тип он опубликовал картинку с соответствующим изображением моста, то надписью «Керченские мосты» озаглавлена пустая картинка.