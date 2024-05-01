Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на удар по Крымскому мосту

02 мая 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Постпред Украины при ООН опубликовал пост о Крымском мосте Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс выразили намеки на возможное нападение на Крымский мост в текущем году. Об этом стало известно из публикаций на их страницах в социальной сети X. Кислица опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год», включающий «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». При этом если на каждый тип он опубликовал картинку с соответствующим изображением моста, то надписью «Керченские мосты» озаглавлена пустая картинка. Это было воспринято как намек на потенциальное нападение. Ранее Линас Линкявичюс, занимавший ранее пост главы МИД Литвы, разместил в соцсети коллаж с изображением Крымского моста и фотографией пуска ракеты. Этот пост вызвал реакцию первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, который предупредил, что Линкявичюс пожалеет «о всех подобных оплошностях», передает RT. Губернатор Крыма Сергей Аксенов отмечал, что инфраструктура региона надежно защищена, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс выразили намеки на возможное нападение на Крымский мост в текущем году. Об этом стало известно из публикаций на их страницах в социальной сети X. Кислица опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год», включающий «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». При этом если на каждый тип он опубликовал картинку с соответствующим изображением моста, то надписью «Керченские мосты» озаглавлена пустая картинка. Это было воспринято как намек на потенциальное нападение. Ранее Линас Линкявичюс, занимавший ранее пост главы МИД Литвы, разместил в соцсети коллаж с изображением Крымского моста и фотографией пуска ракеты. Этот пост вызвал реакцию первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, который предупредил, что Линкявичюс пожалеет «о всех подобных оплошностях», передает RT. Губернатор Крыма Сергей Аксенов отмечал, что инфраструктура региона надежно защищена, передает «Царьград».