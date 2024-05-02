Шумков решил деньгами отблагодарить бюджетников за строительство дамбы в Кургане

03 мая 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

В Курганской области 89 тысяч бюджетников получат по 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области 89 тысяч сотрудников бюджетной сферы получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в первой половине мая. Об этом сообщает губернатор региона Вадим Шумков и областное правительство в своих telegram-каналах. «Почти 90 тысяч сотрудников бюджетной сферы Курганской области, за исключением глав территорий и руководства правительства области, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Среди них те, кто участвовал в организации работы пунктов временного размещения, укреплении защитных сооружений, эвакуационных и других работах в период паводка, помогает устранять последствия половодья, входят в состав патрульных групп в пожароопасный сезон», — указано в канале правительства «Курганская область официально». Отмечается, что выплаты также предназначены для работников медицинских и образовательных учреждений, социальной защиты населения, спорта, культуры и других бюджетных организаций. Решение о выплатах бюджетникам было принято губернатором региона Вадимом Шумковым. Ранее URA.RU писало, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Курганской области, получат дополнительную единовременную выплату из областного бюджета. Ее размер также составит 10 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области 89 тысяч сотрудников бюджетной сферы получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в первой половине мая. Об этом сообщает губернатор региона Вадим Шумков и областное правительство в своих telegram-каналах. «Почти 90 тысяч сотрудников бюджетной сферы Курганской области, за исключением глав территорий и руководства правительства области, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Среди них те, кто участвовал в организации работы пунктов временного размещения, укреплении защитных сооружений, эвакуационных и других работах в период паводка, помогает устранять последствия половодья, входят в состав патрульных групп в пожароопасный сезон», — указано в канале правительства «Курганская область официально». Отмечается, что выплаты также предназначены для работников медицинских и образовательных учреждений, социальной защиты населения, спорта, культуры и других бюджетных организаций. Решение о выплатах бюджетникам было принято губернатором региона Вадимом Шумковым. Ранее URA.RU писало, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Курганской области, получат дополнительную единовременную выплату из областного бюджета. Ее размер также составит 10 тысяч рублей.