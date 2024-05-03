Снегопад затормозил движение на тюменских дорогах. Карта

В Тюмени из-за снегопада образовались девятибалльные пробки

03 мая 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Самая сложная ситуация сложилась на дорогах в центре города Фото: Денис Моргунов © URA.RU На дорогах Тюмени из-за снегопада образовались девятибалльные пробки. Обстановку на транспортных артериях города сообщает сервис «Яндекс Пробки». «Рейтинг пробок — девять баллов. Самые серьезные заторы образовались в центральной части Тюмени», — сообщает сервис.



На карте, приведенной на сайте сервиса, видно, что самая сложная обстановка сложилась в районе улиц Профсоюзной, Максима Горького, Мельникайте, Челюскинцев и других, расположенных в центральной части Тюмени. Наименее загружены 50 лет ВЛКСМ, 30 лет победы и Пермякова. Яндекс Пробки Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На дорогах Тюмени из-за снегопада образовались девятибалльные пробки. Обстановку на транспортных артериях города сообщает сервис «Яндекс Пробки». «Рейтинг пробок — девять баллов. Самые серьезные заторы образовались в центральной части Тюмени», — сообщает сервис. На карте, приведенной на сайте сервиса, видно, что самая сложная обстановка сложилась в районе улиц Профсоюзной, Максима Горького, Мельникайте, Челюскинцев и других, расположенных в центральной части Тюмени. Наименее загружены 50 лет ВЛКСМ, 30 лет победы и Пермякова.