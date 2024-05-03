Снегопад затормозил движение на тюменских дорогах. Карта

В Тюмени из-за снегопада образовались девятибалльные пробки
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Самая сложная ситуация сложилась на дорогах в центре города Фото:

На дорогах Тюмени из-за снегопада образовались девятибалльные пробки. Обстановку на транспортных артериях города сообщает сервис «Яндекс Пробки».

«Рейтинг пробок — девять баллов. Самые серьезные заторы образовались в центральной части Тюмени», — сообщает сервис.

На карте, приведенной на сайте сервиса, видно, что самая сложная обстановка сложилась в районе улиц Профсоюзной, Максима Горького, Мельникайте, Челюскинцев и других, расположенных в центральной части Тюмени. Наименее загружены 50 лет ВЛКСМ, 30 лет победы и Пермякова.

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На дорогах Тюмени из-за снегопада образовались девятибалльные пробки. Обстановку на транспортных артериях города сообщает сервис «Яндекс Пробки». «Рейтинг пробок — девять баллов. Самые серьезные заторы образовались в центральной части Тюмени», — сообщает сервис. На карте, приведенной на сайте сервиса, видно, что самая сложная обстановка сложилась в районе улиц Профсоюзной, Максима Горького, Мельникайте, Челюскинцев и других, расположенных в центральной части Тюмени. Наименее загружены 50 лет ВЛКСМ, 30 лет победы и Пермякова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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