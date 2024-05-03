Трассу М5 в Челябинской области заносит снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Трассу засыпает мокрым снегом Фото:

Трассу М5 в горнозаводской зоне Челябинской области заносит снегом. Видео с камер разместили очевидцы в соцсетях.

«Час назад Уреньгу сильно засыпало снегом», — говорится в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На видео дорогу планомерно засыпает снегом.

Ранее URA.RU сообщало о сильном снегопаде, который ожидается в регионе в ночь на 4 мая. В ближайшие три дня челябинцев ожидает гололедица, сильные осадки в виде снега с установлением временного снежного покрова, а также ветер порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждали о резком подъеме воды в реках и озерах, который может произойти в ближайшие трое суток.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трассу М5 в горнозаводской зоне Челябинской области заносит снегом. Видео с камер разместили очевидцы в соцсетях. «Час назад Уреньгу сильно засыпало снегом», — говорится в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На видео дорогу планомерно засыпает снегом. Ранее URA.RU сообщало о сильном снегопаде, который ожидается в регионе в ночь на 4 мая. В ближайшие три дня челябинцев ожидает гололедица, сильные осадки в виде снега с установлением временного снежного покрова, а также ветер порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждали о резком подъеме воды в реках и озерах, который может произойти в ближайшие трое суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...