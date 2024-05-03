Трассу М5 в Челябинской области заносит снегом. Видео

03 мая 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Трассу засыпает мокрым снегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трассу М5 в горнозаводской зоне Челябинской области заносит снегом. Видео с камер разместили очевидцы в соцсетях. «Час назад Уреньгу сильно засыпало снегом», — говорится в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На видео дорогу планомерно засыпает снегом. Ранее URA.RU сообщало о сильном снегопаде, который ожидается в регионе в ночь на 4 мая. В ближайшие три дня челябинцев ожидает гололедица, сильные осадки в виде снега с установлением временного снежного покрова, а также ветер порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждали о резком подъеме воды в реках и озерах, который может произойти в ближайшие трое суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трассу М5 в горнозаводской зоне Челябинской области заносит снегом. Видео с камер разместили очевидцы в соцсетях. «Час назад Уреньгу сильно засыпало снегом», — говорится в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На видео дорогу планомерно засыпает снегом. Ранее URA.RU сообщало о сильном снегопаде, который ожидается в регионе в ночь на 4 мая. В ближайшие три дня челябинцев ожидает гололедица, сильные осадки в виде снега с установлением временного снежного покрова, а также ветер порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждали о резком подъеме воды в реках и озерах, который может произойти в ближайшие трое суток.