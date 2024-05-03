Mash: охранники повысили цены на услуги на 150% после теракта в «Крокусе»

03 мая 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Стоимость услуг охраны значительно увеличилась Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Охранники подняли цены на свои услуги в 1,5 раза после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте. Об этом пишет telegram-канал Mash. «После теракта в „Крокусе“ на 150% увеличилась стоимость услуг охранников и элитных телохранителей», — констатировал собеседник Mash из крупной охранной компании. Он объяснил это тем, что ЧОПы после теракта проанализировали действия боевиков и ужесточили требования к охранникам. Кроме того, на стоимость услуг охраны повлияло ужесточение требований к охранникам и повышенный спрос заказчиков. Еще одной причиной роста цен на услуги является кадровый голод в охранной сфере. 22 марта группа вооруженных людей расстреляла посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгла здание. После террористы попытались добраться до Украины, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Однако их задержали в Брянской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Охранники подняли цены на свои услуги в 1,5 раза после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте. Об этом пишет telegram-канал Mash. «После теракта в „Крокусе“ на 150% увеличилась стоимость услуг охранников и элитных телохранителей», — констатировал собеседник Mash из крупной охранной компании. Он объяснил это тем, что ЧОПы после теракта проанализировали действия боевиков и ужесточили требования к охранникам. Кроме того, на стоимость услуг охраны повлияло ужесточение требований к охранникам и повышенный спрос заказчиков. Еще одной причиной роста цен на услуги является кадровый голод в охранной сфере. 22 марта группа вооруженных людей расстреляла посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгла здание. После террористы попытались добраться до Украины, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Однако их задержали в Брянской области.