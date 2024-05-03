Mash: охранники повысили цены на услуги на 150% после теракта в «Крокусе»

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Мишустин в Ярославле. Ярославль, фсб, силовики, спецслужбы, фсо, охранник, личник
Стоимость услуг охраны значительно увеличилась Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Охранники подняли цены на свои услуги в 1,5 раза после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«После теракта в „Крокусе“ на 150% увеличилась стоимость услуг охранников и элитных телохранителей», — констатировал собеседник Mash из крупной охранной компании. Он объяснил это тем, что ЧОПы после теракта проанализировали действия боевиков и ужесточили требования к охранникам.

Кроме того, на стоимость услуг охраны повлияло ужесточение требований к охранникам и повышенный спрос заказчиков. Еще одной причиной роста цен на услуги является кадровый голод в охранной сфере.

22 марта группа вооруженных людей расстреляла посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгла здание. После террористы попытались добраться до Украины, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Однако их задержали в Брянской области.

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Охранники подняли цены на свои услуги в 1,5 раза после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте. Об этом пишет telegram-канал Mash. «После теракта в „Крокусе“ на 150% увеличилась стоимость услуг охранников и элитных телохранителей», — констатировал собеседник Mash из крупной охранной компании. Он объяснил это тем, что ЧОПы после теракта проанализировали действия боевиков и ужесточили требования к охранникам. Кроме того, на стоимость услуг охраны повлияло ужесточение требований к охранникам и повышенный спрос заказчиков. Еще одной причиной роста цен на услуги является кадровый голод в охранной сфере. 22 марта группа вооруженных людей расстреляла посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгла здание. После террористы попытались добраться до Украины, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Однако их задержали в Брянской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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