Mash: охранники повысили цены на услуги на 150% после теракта в «Крокусе»

Охранники подняли цены на свои услуги в 1,5 раза после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте. Об этом пишет telegram-канал Mash.
«После теракта в „Крокусе“ на 150% увеличилась стоимость услуг охранников и элитных телохранителей», — констатировал собеседник Mash из крупной охранной компании. Он объяснил это тем, что ЧОПы после теракта проанализировали действия боевиков и ужесточили требования к охранникам.
Кроме того, на стоимость услуг охраны повлияло ужесточение требований к охранникам и повышенный спрос заказчиков. Еще одной причиной роста цен на услуги является кадровый голод в охранной сфере.
22 марта группа вооруженных людей расстреляла посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгла здание. После террористы попытались добраться до Украины, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Однако их задержали в Брянской области.
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