Погибшую Салтанат от рук казахстанского экс-министра Бишимбаева обвинили в плохом влиянии на мужа

Родители Бишимбаева высказались в адрес убитой Салтанат Нукеновой

03 мая 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Свекровь негативно высказалась о невестке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Погибшую от рук экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенову обвинили в негативном влиянии на мужа. Свое мнение высказала мать экс-министра Альмира Нурлыбекова. «Ее хватило всего на месяц, полтора. У меня сын был совсем не такой до встречи с ней… Он стал замкнутым, раздражительным, самое страшное — они стали оба пить. Он не пил у меня. Куандык до встречи с Салтанат большое внимание уделял спорту, детям» — заявила Альмира Нурлыбекова в интервью блогеру Наталье Грэйс. Бишимбаев, по версии следствия, убил супругу 9 ноября 2023 года. После этого сенат Казахстана принял закон, который усилил защиту прав женщин. Также внесены изменения в закон о декриминализации домашнего насилия. Суд над экс-министром продолжается. Сегодня прокуратура сняла обвинение с Бахытжана Байжанова — брата Куандыка Бишимбаева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибшую от рук экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенову обвинили в негативном влиянии на мужа. Свое мнение высказала мать экс-министра Альмира Нурлыбекова. «Ее хватило всего на месяц, полтора. У меня сын был совсем не такой до встречи с ней… Он стал замкнутым, раздражительным, самое страшное — они стали оба пить. Он не пил у меня. Куандык до встречи с Салтанат большое внимание уделял спорту, детям» — заявила Альмира Нурлыбекова в интервью блогеру Наталье Грэйс. Бишимбаев, по версии следствия, убил супругу 9 ноября 2023 года. После этого сенат Казахстана принял закон, который усилил защиту прав женщин. Также внесены изменения в закон о декриминализации домашнего насилия. Суд над экс-министром продолжается. Сегодня прокуратура сняла обвинение с Бахытжана Байжанова — брата Куандыка Бишимбаева.