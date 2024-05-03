Погибшую Салтанат от рук казахстанского экс-министра Бишимбаева обвинили в плохом влиянии на мужа

Родители Бишимбаева высказались в адрес убитой Салтанат Нукеновой
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Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю - главный судебный пристав Пермского края. Пермь, депутат, телефон, смартфон, девушка, чиновник, бизнесмен, документы, женщина, руки
Свекровь негативно высказалась о невестке Фото:

Погибшую от рук экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенову обвинили в негативном влиянии на мужа. Свое мнение высказала мать экс-министра Альмира Нурлыбекова.

«Ее хватило всего на месяц, полтора. У меня сын был совсем не такой до встречи с ней… Он стал замкнутым, раздражительным, самое страшное — они стали оба пить. Он не пил у меня. Куандык до встречи с Салтанат большое внимание уделял спорту, детям» — заявила Альмира Нурлыбекова в интервью блогеру Наталье Грэйс.

Бишимбаев, по версии следствия, убил супругу 9 ноября 2023 года. После этого сенат Казахстана принял закон, который усилил защиту прав женщин. Также внесены изменения в закон о декриминализации домашнего насилия. Суд над экс-министром продолжается. Сегодня прокуратура сняла обвинение с Бахытжана Байжанова — брата Куандыка Бишимбаева.

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Погибшую от рук экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенову обвинили в негативном влиянии на мужа. Свое мнение высказала мать экс-министра Альмира Нурлыбекова. «Ее хватило всего на месяц, полтора. У меня сын был совсем не такой до встречи с ней… Он стал замкнутым, раздражительным, самое страшное — они стали оба пить. Он не пил у меня. Куандык до встречи с Салтанат большое внимание уделял спорту, детям» — заявила Альмира Нурлыбекова в интервью блогеру Наталье Грэйс. Бишимбаев, по версии следствия, убил супругу 9 ноября 2023 года. После этого сенат Казахстана принял закон, который усилил защиту прав женщин. Также внесены изменения в закон о декриминализации домашнего насилия. Суд над экс-министром продолжается. Сегодня прокуратура сняла обвинение с Бахытжана Байжанова — брата Куандыка Бишимбаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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