Захарова отреагировала на слова Борреля о скором поражении ВСУ

03 мая 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Захарова прокомментировала слова Борреля о помощи ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что без поставок Западом оружия Киеву приведет к поражению ВСУ, подтверждают провал «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Грандиозное признание! Вот вам и вся „формула мира“ — прекращение поставок Западом оружия киевскому режим», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Борреля, который признал скорое поражение ВСУ без военной помощи. Он также уточнял, что Киев проиграет в конфликте с РФ, если США затянет с поставками оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что без поставок Западом оружия Киеву приведет к поражению ВСУ, подтверждают провал «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Грандиозное признание! Вот вам и вся „формула мира“ — прекращение поставок Западом оружия киевскому режим», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Борреля, который признал скорое поражение ВСУ без военной помощи. Он также уточнял, что Киев проиграет в конфликте с РФ, если США затянет с поставками оружия.