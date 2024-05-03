Слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что без поставок Западом оружия Киеву приведет к поражению ВСУ, подтверждают провал «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Грандиозное признание! Вот вам и вся „формула мира“ — прекращение поставок Западом оружия киевскому режим», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Борреля, который признал скорое поражение ВСУ без военной помощи. Он также уточнял, что Киев проиграет в конфликте с РФ, если США затянет с поставками оружия.
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Слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что без поставок Западом оружия Киеву приведет к поражению ВСУ, подтверждают провал «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Грандиозное признание! Вот вам и вся „формула мира“ — прекращение поставок Западом оружия киевскому режим», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Борреля, который признал скорое поражение ВСУ без военной помощи. Он также уточнял, что Киев проиграет в конфликте с РФ, если США затянет с поставками оружия.