Боррель допустил поражение Украины в зоне СВО

Боррель: долгое согласование военной помощи Украине приведет к поражению

03 мая 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Боррель заявил, что не все в ЕС считают Россию угрозой Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Украины. С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. «В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода. И в условиях конфликта это очень много времени, это может быть разницей между победой и поражением», — констатировал Боррель, выступая с лекцией в Великобритании. Трансляцию лекции политика ведет Европейская служба внешних связей EEAS в соцсети Х. При этом он отметил, что не все в Евросоюзе относятся к России, как к угрозе. Боррель сообщил, что сам он считает РФ хорошим другом. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина нуждается в такой же защите, какую США оказывают Израилю. В ответ на это Боррель говорил, что Запад не сможет помочь Украине также. Он отметил трудности в создании на Украине системы, аналогичной израильскому «Железному куполу»». Он связал это с отсутствием на украинской территории американских военных баз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Украины. С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. «В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода. И в условиях конфликта это очень много времени, это может быть разницей между победой и поражением», — констатировал Боррель, выступая с лекцией в Великобритании. Трансляцию лекции политика ведет Европейская служба внешних связей EEAS в соцсети Х. При этом он отметил, что не все в Евросоюзе относятся к России, как к угрозе. Боррель сообщил, что сам он считает РФ хорошим другом. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина нуждается в такой же защите, какую США оказывают Израилю. В ответ на это Боррель говорил, что Запад не сможет помочь Украине также. Он отметил трудности в создании на Украине системы, аналогичной израильскому «Железному куполу»». Он связал это с отсутствием на украинской территории американских военных баз.