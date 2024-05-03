Боррель допустил поражение Украины в зоне СВО

Затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Украины. С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.
«В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода. И в условиях конфликта это очень много времени, это может быть разницей между победой и поражением», — констатировал Боррель, выступая с лекцией в Великобритании. Трансляцию лекции политика ведет Европейская служба внешних связей EEAS в соцсети Х.
При этом он отметил, что не все в Евросоюзе относятся к России, как к угрозе. Боррель сообщил, что сам он считает РФ хорошим другом.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина нуждается в такой же защите, какую США оказывают Израилю. В ответ на это Боррель говорил, что Запад не сможет помочь Украине также. Он отметил трудности в создании на Украине системы, аналогичной израильскому «Железному куполу»». Он связал это с отсутствием на украинской территории американских военных баз.
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