Боррель допустил поражение Украины в зоне СВО

Боррель: долгое согласование военной помощи Украине приведет к поражению
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Боррель заявил, что не все в ЕС считают Россию угрозой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Украины. С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

«В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода. И в условиях конфликта это очень много времени, это может быть разницей между победой и поражением», — констатировал Боррель, выступая с лекцией в Великобритании. Трансляцию лекции политика ведет Европейская служба внешних связей EEAS в соцсети Х.

При этом он отметил, что не все в Евросоюзе относятся к России, как к угрозе. Боррель сообщил, что сам он считает РФ хорошим другом.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина нуждается в такой же защите, какую США оказывают Израилю. В ответ на это Боррель говорил, что Запад не сможет помочь Украине также. Он отметил трудности в создании на Украине системы, аналогичной израильскому «Железному куполу»». Он связал это с отсутствием на украинской территории американских военных баз.

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Затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Украины. С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. «В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода. И в условиях конфликта это очень много времени, это может быть разницей между победой и поражением», — констатировал Боррель, выступая с лекцией в Великобритании. Трансляцию лекции политика ведет Европейская служба внешних связей EEAS в соцсети Х. При этом он отметил, что не все в Евросоюзе относятся к России, как к угрозе. Боррель сообщил, что сам он считает РФ хорошим другом. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина нуждается в такой же защите, какую США оказывают Израилю. В ответ на это Боррель говорил, что Запад не сможет помочь Украине также. Он отметил трудности в создании на Украине системы, аналогичной израильскому «Железному куполу»». Он связал это с отсутствием на украинской территории американских военных баз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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