03 мая 2024

Bild: в Германии пожарные прервали тушение огня на военном заводе Diehl

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, с-400,  stock
Военный завод Diehl производит системы ПВО для ВСУ Фото:

Пожарные в Берлине остановили тушение пожара на военном заводе Diehl из-за опасности загрязнения сточных вод химикатами. Этот завод производит системы ПВО для Украины, сообщает представитель пожарной службы Адриан Венцель.

«Теперь нам приходится бороться с загрязненной водой для тушения», — заявил Адриан Венцель немецкой газете Bild. По его словам, несмотря на наличие множества непотушенных очагов огня, приоритетом стала проблема с предотвращением экологического ущерба.

Жителям Берлина рекомендовано избегать района Лихтерфельде, где расположен завод Diehl, и принимать меры предосторожности из-за ядовитого дыма от пожара. Пожарные продолжали борьбу с огнем до вечера, но затем были вынуждены прекратить тушение из-за риска загрязнения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожарные в Берлине остановили тушение пожара на военном заводе Diehl из-за опасности загрязнения сточных вод химикатами. Этот завод производит системы ПВО для Украины, сообщает представитель пожарной службы Адриан Венцель. «Теперь нам приходится бороться с загрязненной водой для тушения», — заявил Адриан Венцель немецкой газете Bild. По его словам, несмотря на наличие множества непотушенных очагов огня, приоритетом стала проблема с предотвращением экологического ущерба. Жителям Берлина рекомендовано избегать района Лихтерфельде, где расположен завод Diehl, и принимать меры предосторожности из-за ядовитого дыма от пожара. Пожарные продолжали борьбу с огнем до вечера, но затем были вынуждены прекратить тушение из-за риска загрязнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...