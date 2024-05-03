Bild: в Германии пожарные прервали тушение огня на военном заводе Diehl

04 мая 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Военный завод Diehl производит системы ПВО для ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Пожарные в Берлине остановили тушение пожара на военном заводе Diehl из-за опасности загрязнения сточных вод химикатами. Этот завод производит системы ПВО для Украины, сообщает представитель пожарной службы Адриан Венцель. «Теперь нам приходится бороться с загрязненной водой для тушения», — заявил Адриан Венцель немецкой газете Bild . По его словам, несмотря на наличие множества непотушенных очагов огня, приоритетом стала проблема с предотвращением экологического ущерба. Жителям Берлина рекомендовано избегать района Лихтерфельде, где расположен завод Diehl, и принимать меры предосторожности из-за ядовитого дыма от пожара. Пожарные продолжали борьбу с огнем до вечера, но затем были вынуждены прекратить тушение из-за риска загрязнения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожарные в Берлине остановили тушение пожара на военном заводе Diehl из-за опасности загрязнения сточных вод химикатами. Этот завод производит системы ПВО для Украины, сообщает представитель пожарной службы Адриан Венцель. «Теперь нам приходится бороться с загрязненной водой для тушения», — заявил Адриан Венцель немецкой газете Bild. По его словам, несмотря на наличие множества непотушенных очагов огня, приоритетом стала проблема с предотвращением экологического ущерба. Жителям Берлина рекомендовано избегать района Лихтерфельде, где расположен завод Diehl, и принимать меры предосторожности из-за ядовитого дыма от пожара. Пожарные продолжали борьбу с огнем до вечера, но затем были вынуждены прекратить тушение из-за риска загрязнения.