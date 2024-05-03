Наибольшие изменения произошли в восточной части города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Народный синоптик Илья Винштейн показал в соцсети, как изменилось русло реки Тобол в Кургане за 52 года. Для этого он проанализировал снимки, сделанные американским спутником-шпионом.

«Снимки за 1972 год были получены американским спутником-шпионом. Позже они были рассекречены и опубликованы в свободном доступе. Благодаря ему мы можем понять, как изменилось русло Тобола за 52 года», — написал Илья Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

Синоптик отметил, что наибольшие изменения произошли в восточной части Кургана. Здесь появился длинный остров, похожий на бабочку. Один из рукавов реки заходил прямо в центральную часть Восточного, сейчас от нее остались лишь небольшие старицы (участки прежнего русла).

По словам Винштейна, в прежние годы русло Тобола было намного шире, чем сейчас, особенно в районе Мало-Чаусовского моста. Конструкция появилась в середине 90-х.

Еще одно любопытное изменение, по мнению синоптика, — это старица в Западном микрорайоне, которая раньше была основным руслом реки. На том месте, где раньше протекал Тобол, сейчас находится дом №11 на Бульваре Солнечном.

Снимки со спутника, сделанные в 1972 году, были опубликованы для свободного доступа позже vk.com, «Погода 45 — погода в Кургане»

Раньше русло Тобола было шире отмечает Винштейн vk.com, «Погода 45 — погода в Кургане»