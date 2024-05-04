Посол ЕС допустила передачу доходов от российских активов Украине в 2024 году

Посол ЕС Матернова: доходы от активов РФ могут быть переданы Киеву в 2024 году

04 мая 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

ЕС может передать доходы от активов РФ Киеву уже в 2024 году, сказала Катарина Матернова Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз может передать Украине часть доходов от замороженных активов россиян уже в 2024 году. Такое предположение сделала посол ЕС в Киеве Катарина Матернова. «Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты [с замороженных активов РФ], то есть не саму сумму [активов], а то, что эти деньги зарабатывают», — заявила Катарина Матернова в эфире телеканала «Рада». Ее слова приводит ТАСС. По словам диппредставителя, сумма, которую предоставят Киеву в 2024 году, может составить порядка трех миллиардов евро. Она уточнила, что в ЕС уже обсуждают этот вопрос. Кроме того, посол выразила надежду, что к концу текущего года все заработанные проценты перейдут в распоряжение украинской стороны. С начала спецоперации на Украине в 2022 году Евросоюзом были заморожены сотни миллиардов евро российских активов. С тех пор в ЕС пытаются найти юридические основания для передачи этих средств Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у РФ будет право на ответные меры в случае конфискации активов россиян, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз может передать Украине часть доходов от замороженных активов россиян уже в 2024 году. Такое предположение сделала посол ЕС в Киеве Катарина Матернова. «Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты [с замороженных активов РФ], то есть не саму сумму [активов], а то, что эти деньги зарабатывают», — заявила Катарина Матернова в эфире телеканала «Рада». Ее слова приводит ТАСС. По словам диппредставителя, сумма, которую предоставят Киеву в 2024 году, может составить порядка трех миллиардов евро. Она уточнила, что в ЕС уже обсуждают этот вопрос. Кроме того, посол выразила надежду, что к концу текущего года все заработанные проценты перейдут в распоряжение украинской стороны. С начала спецоперации на Украине в 2022 году Евросоюзом были заморожены сотни миллиардов евро российских активов. С тех пор в ЕС пытаются найти юридические основания для передачи этих средств Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у РФ будет право на ответные меры в случае конфискации активов россиян, передает RT.