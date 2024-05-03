03 мая 2024
02 мая 2024

Двое бойцов из ЯНАО погибли в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы погибли при выполнении боевых задач Фото:

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погибли два бойца из Надымского района (ЯНАО)— Владимир Турыгин и Николай Азанов. Об этом сообщила администрация района.

«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Владимира Турыгина и Николая Азанова. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким. Они останутся для нас примером мужества и чести», — написала администрация района в telegram-канале.

Бойцы погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО. Владимир служил рядовым. Он работал в Пангодинском ЛПУ МГ общества «Газпром трансгаз Югорск». Николай был начальником караула пожарной части общества «Газпром добыча Надым». Он служил наводчиком мотострелкового отделения.

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В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погибли два бойца из Надымского района (ЯНАО)— Владимир Турыгин и Николай Азанов. Об этом сообщила администрация района. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Владимира Турыгина и Николая Азанова. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким. Они останутся для нас примером мужества и чести», — написала администрация района в telegram-канале. Бойцы погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО. Владимир служил рядовым. Он работал в Пангодинском ЛПУ МГ общества «Газпром трансгаз Югорск». Николай был начальником караула пожарной части общества «Газпром добыча Надым». Он служил наводчиком мотострелкового отделения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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