Двое бойцов из ЯНАО погибли в зоне СВО

04 мая 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

Бойцы погибли при выполнении боевых задач Фото: Владимир Андреев © URA.RU В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погибли два бойца из Надымского района (ЯНАО)— Владимир Турыгин и Николай Азанов. Об этом сообщила администрация района. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Владимира Турыгина и Николая Азанова. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким. Они останутся для нас примером мужества и чести», — написала администрация района в telegram-канале. Бойцы погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО. Владимир служил рядовым. Он работал в Пангодинском ЛПУ МГ общества «Газпром трансгаз Югорск». Николай был начальником караула пожарной части общества «Газпром добыча Надым». Он служил наводчиком мотострелкового отделения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погибли два бойца из Надымского района (ЯНАО)— Владимир Турыгин и Николай Азанов. Об этом сообщила администрация района. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Владимира Турыгина и Николая Азанова. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким. Они останутся для нас примером мужества и чести», — написала администрация района в telegram-канале. Бойцы погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО. Владимир служил рядовым. Он работал в Пангодинском ЛПУ МГ общества «Газпром трансгаз Югорск». Николай был начальником караула пожарной части общества «Газпром добыча Надым». Он служил наводчиком мотострелкового отделения.